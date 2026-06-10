Kazensko ovadili voznika avtobusa, ki je povozil 17-letno peško

"V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo v tem tednu na pristojno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti," so nam odgovorili s Policijske uprave Ljubljana. O zaključeni preiskavi tragične nesreče je prvi poročal spletni Dnevnik.
Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom je zagrožena kazen do osem let zapora in prepoved vožnje motornih vozil.
Prehod za pešce prečkala pri zeleni luči
Na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice je 15. maja okoli 14. ure voznik mestnega avtobusa med zavijanjem desno spregledal peško, ki je pri zeleni luči pravilno prečkala prehod za pešce. Dekle je zaradi hudih poškodb umrlo na kraju nesreče.
Podatki avtobusa so pokazali, da je v času nesreče voznik vozil s hitrostjo 23 kilometrov na uro, kar je manj od omejitve, ki velja za to območje. 48-letni voznik je vozil trezen.
Na kraju nesreče so svojci, prijatelji, znanci in drugi občani v spomin na tragično preminulo najstnico polagali cvetje in sporočila ter prižigali sveče.