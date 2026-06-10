Kazensko ovadili voznika avtobusa, ki je povozil 17-letno peško

"V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo v tem tednu na pristojno okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti," so nam odgovorili s Policijske uprave Ljubljana. O zaključeni preiskavi tragične nesreče je prvi poročal spletni Dnevnik.

Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti s smrtnim izidom je zagrožena kazen do osem let zapora in prepoved vožnje motornih vozil.