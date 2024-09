Le še mesec dni do ljubljanskega maratona. Kakšne novosti lahko pričakujemo?

Mesec dni nas še loči do največje tekaške prireditve pri nas, ljubljanskega maratona. Tudi letos so organizatorji pripravili nekaj novosti. Med drugim je nekoliko spremenjena trasa teka na deset kilometrov in ura štarta, doslej pa se je prijavilo že približno 12.000 tekačev. Še je čas za prijavo, a po nižji ceni le do ponedeljka. In tako kot lani boste lahko maraton v živo spremljali na POP TV in naši spletni strani 24ur.com. Naslov svetovnega rekorda med starejšimi od 90 let pa želi na polmaratonu preseči naša izkušena in najstarejša prijavljena tekačica 90-letna Kazimira Lužnik.