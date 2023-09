Kazni za uporabo telefona med vožnjo: od nekaj deset do več tisoč evrov

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo je ob prvi kršitvi po novem predvidena denarna kazen od 422 do 1697 evrov, medtem ko je doslej znašala od 165 do 660 evrov. Poleg globe je za prvo kršitev predvidena še kazen od 15 dni do dveh mesecev prepovedi vožnje in osem kazenskih točk. Ob ponovni kršitvi v manj kot dveh letih so predvideni globa od 644 do 2588 evrov, odvzem vozniškega dovoljenja od enega do treh mesecev ter 10 kazenskih točk.

V sosednji Hrvaški je predvidena globa 130 evrov. Madžarska je med državami, ki imajo najnižje kazni za tovrstne prekrške, saj globa tam znaša od 15.000 do 30.000 forintov (cca. 35–70 evrov). Med državami z najnižjimi globami so sicer še Latvija (25–100 evrov), Bolgarija (cca. 25 evrov), Slovaška (50 evrov), Češka (50–90 evrov), Irska (60 evrov), Litva (60–90 evrov).

Januarja lani so tudi v Belgiji zvišali kazni za tiste, ki jih med vožnjo dobijo s telefonom v roki. Globo so dvignili s 116 na 174 evrov, voznika pa lahko oglobijo že samo, če ima telefon v svojem naročju in ne nujno v roki. Po poročanju belgijskega časnika Le Soir statistike kažejo, da so vozniki, ki se zamotijo z mobilnim telefonom, odgovorni za okoli 50 smrti in skoraj 4500 poškodb na belgijskih cestah na leto.

Da je uporaba mobitela med vožnjo vse pogostejši prekršek, kažejo tudi podatki iz naše severne sosede. V Avstriji so namreč lani zaradi vožnje s telefonom v roki oglobili več kot 130 tisoč voznikov. Zato so letos maja tudi v tej državi podvojili kazni za ta prekršek s 50 na 100 evrov. Se pa tudi v Avstriji globa lahko še poviša, če ob tem voznik stori še kakšen drug prekršek. Tako vas lahko recimo za prehitro vožnjo ob uporabi telefona brez naprave za prostoročno telefoniranje oglobijo s 140 evri.

V Nemčiji, Grčiji, na Poljskem, Malti in Finskem globa znaša najmanj 100 evrov. V Franciji vas oglobijo s 135 evri, na Danskem globa znaša 1500 danskih kron (cca. 200 evrov), prav tako 200 evrov znaša globa v Romuniji in Španiji, v Estoniji pa od 200 do 400 evrov. Na Nizozemskem so letos marca globo za ta prekršek zvišali za devet odstotkov in zdaj znaša 380 evrov. Švedska je kot zadnja država EU globo za uporabo mobilnega telefona med vožnjo uvedla leta 2018, ta pa znaša okoli 160 evrov. Na Portugalskem kazni znašajo od 250 do 1250 evrov, v Luksemburgu so globo letos povišali s 145 na 250 evrov.

V Švici je kazen najmanj 100 švicarskih frankov (cca. 100 evrov), na Norveškem 7450 norveških kron (cca. 650 evrov), na Islandiji okoli 20.000 islandskih kron (cca. 137 evrov), v Združenem kraljestvu pa najmanj 200 funtov (229 evrov).

V Bosni in Hercegovini je predvidena kazen za ta prekršek od 100 do 300 konvertibilnih mark (cca. 50 do 150 evrov). Če zaradi uporabe mobitela voznik povzroči prometno nesrečo, se mu izreče denarna kazen od 300 do 1000 konvertibilnih mark (cca. 150 do 500 evrov), vozniku pa lahko izrečejo tudi od enega do šest mesecev prepovedi vožnje. V Srbiji tovrstne prekrške kaznujejo z 10.000 dinarji (cca. 85 evrov), v Črni gori voznikom grozi od 90 do 250 evrov, v Albaniji pa od 5000 do 15.000 lek (cca. 47–141 evrov).

Programska oprema za odkrivanje prekrškov

Številne države pa pri nadzoru uporabe mobitelov med vožnjo uvajajo nove tehnologije. V Nemčiji so denimo lani oktobra uvedli programsko opremo Monocam, ki so ga razvili na Nizozemskem in ki prepozna, če voznik med vožnjo v roke vzame telefon ali tablico. Sistem ob zaznanem prekršku avtomatsko naredi fotografijo kršitelja.

Že prvi testi na določenih delih avtoceste so zaznali okoli 20 prekrškov na uro, čeprav je bil na odseku znak, ki je opozarjal na nadzor nad uporabo mobitela med vožnjo.