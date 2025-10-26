'Kazniva dejanja posameznih Romov je treba takoj ustaviti'

Celotna romska skupnost, tako kot vsak pripadnik romske skupnosti jugovzhodne Slovenije, morajo storiti vse, da se kazniva dejanja posameznih Romov takoj ustavi, je v sporočilu novomeškemu županu Gregorju Macedoniju zapisal predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožek Horvat Muc.

Jožek Horvat Muc FOTO: Bobo icon-expand

Horvat Muc je v imenu sveta romske skupnosti in v osebnem imenu izrazil iskreno sožalje družini in svojcem preminulega ter obsodil "vsakršna nasilna dejanja in grobo kršenje varnosti in ogrožanje življenja slehernega državljana". Celotna romska skupnost in vsak posameznik znotraj romske skupnosti na območju jugovzhodne Slovenije se morajo po njegovem prepričanju zavedati, da je treba storiti vse, da se kriminalna dejanja posameznih Romov takoj ustavi. "Mir, sožitje in varnost so jamstvo za spoštovanje vseh in vsakogar," je še zapisal Horvat Muc.

Odziv Foruma romskih svetnikov: Nasilje nima narodnosti in nima mesta v naši družbi

Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš je v pisnem odzivu družini in vsem bližnjim pokojnega izrekel sožalje. Forum romskih svetnikov Slovenije najostreje in brez zadržkov obsoja to zavržno dejanje nasilja. "Za takšna dejanja ni in ne sme biti opravičila, ne glede na to, kdo je storilec. Nasilje nima narodnosti in nima mesta v naši družbi," je zapisal. Ob tem je v imenu foruma pozval Policijo in vse pristojne organe, da ta konkreten primer obravnavajo z vso resnostjo, profesionalnostjo ter v skladu z zakonodajo. Pričakujejo hitro in učinkovito ukrepanje zoper storilca. "Hkrati ta dogodek ponovno izpostavlja širšo problematiko, zato pozivamo policijo, da okrepi svojo prisotnost in ukrepanje ter zagotovi varnost za vse prebivalce, tako v lokalni skupnosti kot širše. Varnost mora biti temeljna pravica vsakogar," je še zapisal Rudaš.