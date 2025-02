Kaznuje se 'kurje tatove', pri kriminalcih 'višjega sloja' pa ne pride do epiloga

Zakaj je ideja o tem, da imamo lahko odločilno vlogo, iluzorna? In še: kakšen madež lahko na pravosodnem sistemu pustijo domnevno sporne prakse znane slovenske odvetnice Nine Zidar Klemenčič ? O vsem tem z gostom tokratnega Popkasta, pravnikom, univerzitetnim profesorjem, dekanom ljubljanske pravne fakultete in nekdanjim politikom, nekdanjim predsednikom vlade in zunanjim ministrom Mirom Cerarjem .

"Če gledamo s strokovnega vidika, to ni ravno vprašanje za referendum. Nima širšega pomena za družbo ne v finančnem ne kakem drugem smislu. Ima pa seveda ideološko-kulturni pomen," komentira Cerar. "Opozicija verjame, da bo ob tem, ko je vlada javnomnenjsko oslabljena, morda ta referendum dobila, kar bi bil pred volitvami res veter v jadra opoziciji," analizira in pravi, da bo koalicija morala strniti vrste. Opozarja namreč, da se z bližino volitev tudi koalicije običajno začnejo krhati. "Vsaka koalicijska stranka bo v prihodnjih mesecih najbolj gledala nase. Že prej so, zdaj pa bodo še bolj," pravi in opozarja, da bodo za udarce z nasprotne strani vse bolj ranljivi. Da bi se lahko koalicija v kratkem času razkrojila, sicer ne verjame.

'Vlada je v marsičem zaletava'

"Eno je reformo spisati, drugo pa je, kako se potem prevede v življenje," pravi o Golobovi napovedi, da bodo na naslednjih volitvah zmagali na krilih izpolnjenih reform. Po njegovem ni nujno, da bodo ljudje do volitev spremembe dobro sprejeli oziroma sploh občutili. "Recimo plačni sistem se spreminja, se je že spremenil na nek način, ampak bo zdaj v praksi nastajalo veliko zapletov pri implementaciji in ljudje včasih postanejo še veliko bolj nezadovoljni, ko pride do tega." Domneva, da vlada ne bo vztrajala pri nepremičninskem davku: "To je tipičen primer tega, da je ta vlada v marsičem zaletava. Nekaj vrže na mizo, recimo napiše zakon, potem pa se potegne nazaj. Ne gre samo za to, ali je to simpatično ali ne. Gre za to, da v družbo vnaša nezaupanje." Ali bo politika skozi parlamentarno sito uspela spraviti projekte, za katere je dobila zelo jasno zeleno luč ljudstva, denimo preferenčni glas? "Ko gre za volitve, so poslanci zelo zainteresirani, pa tudi politične stranke, da se zakonodaja spreminja tako, da bo njim konkretno v prid. Tukaj žal ni državniškega pogleda," je skeptičen Cerar.

Logar bo še moral prepričevati, da je avtonomen

Cerar pravi, da so podobnosti med nekdaj njegovo SMC in Gibanjem Svoboda samo navidezne, nanašajo se na dejstvo, da sta obe stranki nastali pred volitvami in da so jo vodili pretežno politično neizkušeni. Razlike med njimi pa utemeljuje takole: "Nisem napisal niti enega tvita, niti dal žaljive izjave. Tudi v stranki sem se stalno trudil, da bi ukinili ta način komuniciranja, ki pa se je, potem ko smo mi odšli, spet zelo razpasel. Danes smo v nenehnih besednih bojih in žalitvah. Tudi sovražni govor se pojavlja. Konfliktnost, ki je mogoče za ljudi privlačna, ker se nekaj dogaja v politiki, nam pa v resnici škodi," se spominja.

"Sredi sezone se menjajo športniki, politiki prestopajo," pravi o realnosti medstrankarskih prestopov, ki po njegovem dandanes niso več nobeno presenečenje. Tako ga ne bi presenetilo, če bi do volitev po Tinetu Novaku, ki je šel iz Gibanja Svoboda pod okrilje Anžeta Logarja, prestopil še kdo.

Glede Demokratov pa ocenjuje, da bodo relevanten igralec na političnem prizorišču. Sprašuje pa se, kako bo Logar uspel prepričati ljudi, da je iskren in da gradi avtonomno zgodbo, neodvisno od njegove bivše, dolgoletne stranke SDS.

'Vsi alarmi' v primeru Nina Zidar Klemenčič

Bivši zunanji minister opozarja na nevarnosti nove ameriške administracije, konkretno predsednika Donalda Trumpa. V reševanju ukrajinsko-ruske vojne opozarja, da je za Slovenijo pomembno, da je na pravi strani zgodovine. Ne smemo pa se po njegovem slepiti, da lahko na potek dogodkov bistveno vplivamo: "Mi smo kot del Evropske unije na strani evropskih vrednot. Moramo se držati skupne evropske zunanje in varnostne politike, podpirati Ukrajino. Če pa bo kdo želel tukaj delati veliko zgodbo, kaj mi pripomoremo k Ukrajini, pa bi se mi to zdelo naivno prepričevanje volivcev."

O nedavnih razkritjih naše medijske hiše v zvezi z domnevnimi koruptivnimi dejanji odvetnice Nine Zidar Klemenčič Cerar pravi, da je ne gre obsojati, dokler ji očitki ne bodo tudi dokazani. Vendar pa pravi, da gorijo "vsi alarmi". Kjučen problem pa je po njegovem to, da ljudje na splošno nimajo prevelikega zaupanja v to, da bodo pravosodne institucije močnejše akterje pripeljale pred roko pravice ali jih celo obsodile: "Ljudje vidijo, da se preganja in kaznuje kurje tatove, kriminal višjih slojev, medsebojno povezanih, pa se prikrije oziroma se ne pride do epiloga." Izpostavlja, da resda živimo v pravni državi, da pa smo lahko z njo upravičeno v prenekaterih delih nezadovoljni.