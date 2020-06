Aleš Cantarutti zapušča Zdravka Počivalška?

Po poročanju Večera naj bi državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoAleš Cantarutti, ki je vse zadnje mandate tesen sodelavec ministraZdravka Počivalška, odhajal s položaja v kratkem. Na Cantaruttija in ministrstvo smo se obrnili tudi sami in zdaj čakamo na pojasnila.

Državni sekretar je sicer trenutno na dopustu, poroča Večer. Odločitev naj bi po njihovih navedbah že sprejel.

Spomnimo

Gospodarsko ministrstvose je sicer znašlo pod plazom očitkov v času koronakrize, zaradi vmešavanja predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in nekaterih politikov v posle pri dobavi zaščitne in druge medicinske opreme, potrebne v epidemiji bolezni covid-19.

Seznam politikov, ki so bili vpleteni v posredovanje pri poslih z zaščitnimi maskami, se je prepletal. Tako je poslovnežu Sandiju Češku, pomagal Dejan Židan. Židan je Češku posredoval telefonsko številko Aleša Cantaruttija.Posla sicer nikoli niso sklenili.Cantarutti je namreč zatrdil, da se je bilo"s to ponudbo škoda ukvarjati", ker da je bila nepopolna - naj ne bi bilo ustreznih certifikatov.

Elektronsko sporočilo, ki smo ga pridobili, pravi drugače: Češku je sam sporočili, da je - kolikor so preverili - "navedena zaščitna oprema ok, in ne bi smelo biti problemov". Cantarutti pa je vztrajal, da je Češko zavajal.