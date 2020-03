Kdaj bi razglasili epidemijo in zakaj ne zapremo vrtcev in šol?

Predsednik vlade v odhodu Marjan Šarec je na novinarski konferenci poudaril: ’’Zaenkrat še ni bilo razloga za razglasitev epidemije. Ko bo situacija tako daleč, bomo lahko sprejeli nadaljnje korake.Ko in če bomo razglasili epidemijo, se sproži državni načrt. Jutri se bomo seznanili, kaj ta načrt predvideva, kakšne so naloge vseh deležnikov v tem primeru. Šele potem bomo lahko vključili vse tisto, za kar nekateri pozivajo že zdaj. Ta trenutek ukrepamo sorazmerno, ukrepamo v skladu kot, razen Italije,ukrepajo tudi druge države.Nikjer drugje še ni razglašena epidemija in nikjer niso zaprli vrtcev in šol.Za enkratpateče vse tako, kot predvideva stroka.’’

V Sloveniji pa so, kot miri, še vedno vsi primeri okužbe povezani s prihodom s tujine in z visoko rizičnimi kontakti s temi osebami. Zadnje tri okužene osebe, so osebe, ki so zbolele v času samo izolacije, v času, ko so bile še zdrave, so delale, kasneje pa so bile, še preden so zbolele, iz delovnega procesa izključene.

Kot izpostavlja Nina Pirnat iz NIJZ:''Ne, še zdaleč nimamo epidemije. In močno upam, da jo bomoz ukrepi, ki jih izvajamo,preprečili.’’ Kriterijev za razglasitev epidemije v konkretnih številkah ni, a se ta razglasi, ko se na določenem območju pojavi večje število okuženih in večje število ljudi, ki so bili z njimi v stiku, pojasnjuje Pirnatova. Kot je pojasnila na primeru:’’Če bi imeli na nekem območju recimo deset ljudi, ki so bili v stiku s tisočimi, bi razglasili epidemijo. Torej v primeru, da bi na nekem majhnem območju v kratkem območju pričakovali (več) tisoč bolnikov, kar bi pomenilo zdravstveni kolaps in motnje v zdravstvenem sistemu.

Na številna vprašanja javnosti o tem, zakaj v Sloveniji še niso zaprti vrtci in šole, Pirnatova odgovarja: ’’Zapiranje šol in vrtcev je epidemiološko lahko učinkovit ukrep, to se nam dogaja ob izbruhih gripe, število okužbv času zimskih počitnicpade. V času, kopavirusšene kroži v populaciji,se moramo vprašati, kaj bomo stem dosegli in kaj bomo stempovzročiliotrokom,staršem, ... Glede na to, da smo imeli okužbe prenesene v različne dele Slovenije, kaj bomo zapirali? Celo Slovenijo? To tako ne gre. Ključni ukrepi, ki jih poudarjajo vse države, sosevedahigienski ukrepi in da ne hodite bolni med ljudmi. ’’

Poznamo pacienta nič

Minister za zdravje Aleš Šabeder zagotavlja: ’’Vsi ukrepi, ki jih izvajamo za omejitev okužbe, delujejo. Imamo bistveno prednost pred drugimi državami, saj nam je takoj uspelo najtipacienta nič. Tako da skozi seznamestikovnadzorujemoto epidemiološko situacijo.’’

Kot je opozoril, je včeraj podpisal uredbo o prepovedi dogodkov v zaprtihprostorih z več kot 500 ljudmi, a ta ni bila spoštovana:’’Imamo informacijo, da je ostalo odprtih karnekajklubov, kjer se je zbralo več kot 500 ljudi. Razumem, da lahko nastane gospodarska škoda, vendar je javno zdravje in varnost ljudi na prvem mestu. Pravzaprav vse države sprejemajo podobne ukrepe in še ne zapirajo šol in javnih ustanov.’’

Kdaj se aktivira civilna zaščita?

Kot je pojasnil tudi poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan: ’’V javnosti se pojavljajo vprašanja, zakaj pa ne civilna zaščita. Tako pač ne gre. Civilna zaščita že zdaj sodeluje, pomaga, opremlja vstopne točke, pomaga pri razdelitvi zaščitne opreme zdravstvenim delavcem. Pogoj, da se civilna zaščita kot koordinator, nikakor kot zamenjava za stroko, aktivira, je epidemija. Civilna zaščita pa je tista, ki nato koordinira ukrepe ministrstev in pristojnih služb, z vso asistenco tistih, ki že zdaj to počnejo.’Takrat civilna zaščitas stoodstotnopodporo tistih, ki to že počnejo, to koordinira. Nekatera ministrstva delajo odlično, nekatera tudi slabše. Ampak tako je, v nadaljevanju moramo sprejemati sorazmerne ukrepe, tisti, kijihsprejme minister za zdravje, se morajo upoštevati. Mipabomo z vsemi izkušnjami pomagali pri zaustavitvi tega virusa.’’