Kdaj bi Slovenijo lahko obiskal papež?

Na obisk v Vatikan čez tri tedne odhaja tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo papežu Leonu XIV., kot so danes napovedali v njenem uradu, predala uradno vabilo za obisk.

Kakšna je torej po vabilu Janeza Janše možnost, da papež pride v Slovenijo? "Osnove so dobre. Ima vabilo škofov, ima vabilo predsednika vlade, zdaj bo dobil še vabilo predsednice republike. Nekako se zdi, da se je politika tukaj poenotila, da je stopila zraven tudi Cerkev, kar se mi zdi pri vabilu zelo pomembno. Da obstaja neko soglasje, neka enotnost," je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil Božo Rustja, duhovnik in publicist.

Glede na to, da priprave na tovrstni obisk zahtevajo veliko usklajevanja in dela, zato se to ne bo zgodilo v nekaj dneh ali mesecih, poudarja. Vendar pa, kot pravi Rustja, obisku v Sloveniji v prid govori dejstvo, da je papež razmeroma mlad, saj jih ima le nekaj čez 70 let.

Več o tem, kaj bi takšen obisk pomenil za Slovenijo, pa si oglejte v zgoraj priloženem pogovoru.