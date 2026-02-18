Kdaj bo konec zbiranja denarja za otroke z redkimi boleznimi?

Predlog zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni sklad umešča v okvir Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer se bodo sredstva vodila na ločeni računovodski evidenci.

Sklad bi kril financiranje zdravstvenih storitev zdravljenja redkih bolezni in uvoz zdravil. Bolniki bi bili do financiranja upravičeni, če gre za zdravstvene storitve, za katere v Sloveniji ni enakovredne oblike zdravljenja ali enako učinkovitega zdravila. Upravičeni bi bili tudi, kadar gre za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v EU, imajo pa dovoljenje za promet tretje države z enakimi zdravstvenimi standardi, ki veljajo v EU.

Ob vložitvi vloge morajo vlagatelji priložiti mnenje zdravniškega konzilija ter lahko zahtevajo, da se v konzilij vključi dodatni član iz tujine.