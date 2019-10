Kdaj bo Kris odpotoval na težko pričakovano zdravljenje v ZDA?

Mali Kris, za katerega smo Slovenci v le šestih dneh zbrali skoraj štiri milijone evrov, se lahko odpravi na dolgo pot z letalom in težko pričakovano zdravljenje čez lužo, so odločili slovenski zdravniki. Njegovi starši medtem še čakajo na zeleno luč in odgovor iz ZDA, v katero bolnišnico ga bodo lahko sprejeli, hkrati pa se prebijajo skozi birokracijo in obrazce, ki jih je treba izpolniti pred odhodom. A čas se izteka ...

Mali Kris je pripravljen za pot čez lužo. FOTO: POP TV S podpisom donatorske pogodbe in prenosom 2,3 milijona evrov na Zvezo prijateljev mladine Slovenije, je bila pri nas premagana zadnja ovira, da Kris in njegovi starši končno lahko pričnejo z izbiro bolnišnice. "V pogodbo smo zapisali, da bomo dobili predvidena sredstva pet dni pred prvo transakcijo, tako da zdaj čakamo," pravi Krisova mama Ana Jerak. Na drugi strani imajo starši veliko dela. Izbor so zožali na dve bolnišnici, zdaj izpolnjujejo zadnje formalnosti. "Protokoli, obrazci ... Tega je kar nekaj za izpolniti. Veliko vprašanj," dodaja Jerakova. Čas se izteka, saj morajo Krisa sprejeti še pred novim letom, ta hip pa še nimajo izbrane bolnišnice. Kris je medtem prestal vse preglede, danes so zdravniki potrdili tudi, da potovanje z letalom ne bo povzročilo dodatnih zapletov. Pot z letalom bo dolga, zato je Kris moral na dodatne preglede, ki jih je danes brez težav opravil. "So že v pogovorih z zadnjima dvema klinikama v ZDA, tako da naj bi se v začetku novembra tudi vse odvilo," pa razlaga Larisa Štoka iz društva Palčica pomagalčica. V ZDA bodo ostali dva meseca, na računu Palčice pomagalčice pa bo predvidoma ostalo vsaj 1,6 milijona evrov. Prve donacijo iz tega naslova bo dobil Bil, ki se pri svojih 24 letih bori s Hodgkinovim limfomom. Namenili mu bodo 6000 evrov. Hkrati pa so v čakalnici društva že novi otroci. "Novembra se bomo sestali tudi z dvema družinama, katerih otroci potrebujejo presaditev matičnih celic in prepričana sem, da bomo lahko tudi njim z zbranim denarjem pomagali," so optimistični v društvu. Za uspešno zdravljenje in odhod v ZDA Krisu ostaja le še nekaj tednov. V tem času bodo morali starši urediti še vizo, letalske vozovnice in zdravniško spremstvo, najkasneje pa naj bi vse rešili v 14 dneh.