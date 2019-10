Zaradi najdenih bomb v Mariboru bo potrebna evakuacija

Na Mestni občini Maribor so v zvezi z najdbama neeksplodiranih ubojnih sredstev iz 2. svetovne vojne na gradbiščih med Pobreško in Titovo cesto ter pri železniškem mostu podali izjavo.

Podžupan Samo Peter Medvedje povedal,da je bil sestanek predstavnikov intervencijskih služb, občine in vseh poslovnih subjektov operativen, na njem so določili datume in načine izvedbe onesposobitve bomb. Podrobnosti ni razkril, povedal je le, da ju ne bodo premikali s kraja najdbe, zato bo potrebna evakuacija.

"Mariborčanom lahko sporočimo, da bo vse skupaj potekalo dva dni, datumi in operativni program ukrepanja pa bo v kratkem predstavljen v uradni izjavi za javnost," je povedal. Zagotovil je, da je vse pod kontrolo in da so prebivalci varni.

Po podatkih STA bo evakuacija ljudi v okolici, pa tudi v kliničnem centru, potekala v četrtek in nedeljo.