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Kdaj bo novo zdravilo, ki podaljšuje preživetje, dostopno v Sloveniji?

Ljubljana, 04. 10. 2026 08.22 pred 9 urami 3 min branja 1

Avtor:
Barbara Bašić
Rak trebušne slinavke

Rak trebušne slinavke velja za enega najtežje ozdravljivih rakov, saj ga pogosto odkrijejo šele, ko je bolezen že napredovala. A zdaj prihaja pomembna novost: zdravilo, ki je v ameriški klinični raziskavi več kot podvojilo preživetje. Mariborčan Ivo Usar se z boleznijo bori že več let in se pomembnega preboja v medicini zelo veseli. In kdaj bo zdravilo dostopno v Sloveniji?

Ivo Usar je za rakom trebušne slinavke zbolel februarja 2020. Diagnozo je dobil komaj pol leta po hudem infarktu. "Po obdobju, ko sem se najprej z eno boleznijo 'izboril' in sem se na nek način postavil na noge. No, potem je prišla druga diagnoza, ki tudi ni bila prijazna," pripoveduje.

Ko so mu postavili diagnozo, je bil rak že razširjen in po vseh pregledih so ga v UKC Maribor operirali. Odstranili so mu polovico trebušne slinavke, vranico in nadledvično žlezo, pa tudi 15 bezgavk. "Pet jih je bilo že okuženih z rakom," pove.

Po operaciji je sledilo obdobje kemoterapij. "Enega napornega okrevanja, vmes hujšanja. Zdaj sem v remisiji in lahko rečem, da sem na letnih kontrolah."

Šest let kasneje je Ivo Usar zazdravljen in je eden redkih bolnikov s to diagnozo, ki imajo takšen izid. Rak trebušne slinavke je namreč še vedno zelo slabo ozdravljiva bolezen. Na leto v Sloveniji zboli več kot 500 novih bolnikov, smrtnost pa je zelo visoka.

"Petletna preživetja so manjša od petih odstotkov," razlaga strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Janja Ocvirk.

Je pa v razvoju medicine prišlo do pomembnega preboja – ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v začetku septembra v ZDA odobrila zdravilo Daraxonrasib, ki zavira rast tumorjev pri raku trebušne slinavke. "Je multitarčno zdravilo, eno iz skupin malih molekul, ki jih poznamo, ki deluje na tarče. Tukaj je tarča RAS- mutacija in gre za zdravilo, ki je namenjeno bolnikom z napredovano obliko raka trebušne slinavke, ki so bili predhodno že zdravljeni z eno linijo, ki je že vsebovala keomoterapijo," pojasnjuje Ocvirkova.

Zdravilo so testirali v veliki klinični raziskavi, v katero so vključili več kot 500 bolnikov in je v primerjavi s klasično kemoterapijo močno podaljšalo preživetje. Po besedah Ocvirkove, je bilo preživetje v drugi liniji za kemoterapijo v študiji ocenjeno na dobrega pol leta, z novim zdravilom pa več kot 13 mesecev.

Kaj pa odobritev zdravila v Ameriki pomeni za slovenske bolnike.? Strokovna direktorica Onkološkega inštituta razlaga, da vsi slovenski onkologi to zdravilo nestrpno pričakujejo, vendar mora biti najprej odobreno s strani Evropske agencije za zdravila, kar pa je ponavadi nekaj mesecev ali več kot leto dni za ameriško FDA. "In potem tudi, da bo šel proizvajalec zdravila v postopek razvrstitve na listo zdravil, kajti šele takrat lahko tako zdravilo v Sloveniji rutinsko uporabljamo," pravi.

Nad njim pa je navdušen tudi Usar. "To je upanje in iskanje. Ker če tega ne bi bilo, potem lahko vsak vrže puško v koruzo. Žal je tako, nihče ne ve, kdo je naslednji."

Vsi preboji v medicini, kot je zdravilo Daraxonrasib, dajejo bolnikom in zdravnikom upanje, da bodo nekoč vsi raki ozdravljivi.

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zrela hruška
04. 10. 2026 15.26
sklad za penzije ne bo navdušen?! 😁
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bibaleze
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