Kdaj bo potekala nevtralizacija bomb in evakuacija Novogoričanov?

Z Mestne občine Nova Gorica so sporočili, da so prvotno predvideni datum evakuacije prebivalcev in nevtralizacije bomb prestavili za en teden, torej 17. marca. V preteklem tednu so na območju novogoriške železniške postaje pirotehniki našli dve neeksplodirani letalski bombi iz časa druge svetovne vojne. Obe bombi tehtata več kot 200 kilogramov, prva je sicer britanske, druga pa ameriške izdelave.

Po ponedeljkovem sestanku predstavnikov civilne zaščite in Policije z novogoriškim županom Samom Turelom in s pristojnimi na italijanski strani na goriški prefekturi so pristojni določili nov datum predvidene deaktivacije najdenih bomb. Prvotno predviden datum 10. marec 2024 so tako premaknili za teden dni, na 17. marec. "V prihodnjih dneh bodo člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi do konca pregledali območje na novogoriški železniški postaji in ugotavljali morebitno dodatno prisotnost neeksplodiranih ubojnih sredstev," so pojasnili. V prihodnjem tednu pa bodo usklajeno z italijansko stranjo stekli postopki priprave na dan evakuacije in obveščanje.

11. marca bo potekal še en sestanek pristojnih na obeh straneh meje.

Spomnimo, pretekli teden so na območju novogoriške železniške postaje pirotehniki našli dve neeksplodirani letalski bombi iz časa druge svetovne vojne. Obe bombi tehtata več kot 200 kilogramov, prva je sicer britanske, druga pa ameriške izdelave. Obe bombi imata po en mehanski vžigalnik, je pretekli teden sporočila civilna zaščita. Prvo bombo so pirotehniki našli v ponedeljek, 26. februarja, na globini 1,5 metra, in je zelo podobna lanski. Razlikujeta se sicer v tem, da ima tokratna le en mehanski vžigal, lani odkrita pa je imela dva. Največja sprememba pa je v tem, da so bombo tokrat našli pirotehniki, ki so jo nadzorovano okopali in pregledali, nato pa jo do nevtralizacije znova zasuli z zemljo. Lani poleti so namreč bombo med gradbenimi deli v bližini železniške postaje odkrili delavci ter jo dvignili na površje. Bomba se je ob tem poškodovala, zato je predstavljala veliko večjo nevarnost, kot jo tokratni bombi, so povedali člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS).