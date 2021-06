Mestno središče Vipave naj bi kmalu dobilo novo podobo

Mestno središče, ki bolj kot na to, spominja na parkirišče, ki zakriva kulturne znamenitosti - takšna je podoba Vipave. Trg, ki je kot osrednje prizorišče v priljubljeni seriji Najini mostovi vedno bolj obiskan, naj bi že ob letu obsorej dobil čisto drugačno podobo, prilagojeno turistom. S to se po večkrat podaljšanih rokih obnove in podražitvah že lahko pohvali sosednja Ajdovščina, kjer je slaba volja zaradi prahu, hrupa in počasnih arheoloških izkopavanj sedaj pozabljena.

