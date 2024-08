Ponovili bodo del razpisa: kdaj bo zaživel sistem obveščanja?

V nasprotju s prenosnimi računalniki gre ministrstvu za digitalno preobrazbo precej lažje od rok razdeljevanje javnega denarja. Slovenskim mobilnim operaterjem so na razpisu za pripravo in vzdrževanje sistema, ki nas bo pred naravnimi nesrečami opozarjal s sporočili na mobilnih telefonih, razdelili kar 3,2 milijona evrov. A tudi tu očitno ne gre brez težav. Zakaj bodo drugi sklop razpisa ponovili, kdaj naj bi sistem obveščanja zaživel in kako bo deloval v praksi?