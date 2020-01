Kdaj bo zaživela dispečerska služba zdravstva in ali bo v resnici kaj spremenila?

Od zdravstvenega doma do prizorišča streljanja je kilometer in pol, grosupeljska dežurna služba pa pokriva tudi več kot 30 kilometrov oddaljene, odročne kraje; čez dan ozemlje dveh občin, ponoči pa kar treh: ''To se ne pride v dveh, treh minutah. Po tisti cesti, kakršna je, pa sploh ne. Ponoči pokrivamo teren občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje,''pove direktorica zdravstvenega doma Grosuplje, Štefka Zaviršek.



Sistem, kakršnega imamo, deluje tako, da je nujni klic na številko 112 praviloma preusmerjen k najbližjemu izvajalcu nujne medicinske pomoči, ki potem glede na nujnost stanja razpoložljive ekipe izvozi na intervencijo.

Tako je bilo tudi v torek: ob 8.44 je nekdo poklical policijo, minuto kasneje center za obveščanje, ki je obvestilo posredoval dispečerskemu centru Ljubljana. Ob 8.48 je ta obvestil grosupeljski zdravstveni dom (tam sicer pravijo, da so bili o streljanju obveščeni ob 8.52).

Dežurni zdravnik je bil na kraju streljanja točno ob devetih. Po podatkih zdravstvenega doma je dežurni zdravnik reševalce klical, ko je ocenil, da je stanje resno. V UKC pravijo, da so obvestilo, naj gredo na pot, prejeli od dispečerskega centra dve minuti, preden je dežurni zdravnik prišel na kraj. Reševalno vozilo je do ustreljene nosečnice pripeljalo 17 minut čez deveto, kar je 33 minut po prvi prijavi streljanja.



''Naši zdravniki, ki izvajajo nujno medicinsko pomoč, delajo tudi redno ambulanto istočasno. Zdravnik je mogel bolnika, ki ga je imel v ambulanti, nekako spraviti iz ambulante,''zaskrbljujoče stanje opisuje Zavirškova.



Enotna dispečerska služba zdravstva s centroma v Ljubljani in Mariboru pa bi to spremenila:''Predvsem pa je to enotna služba, ista služba, kjer, če karikiram, na enem radarju vidimo točno, kje se je kaj zgodilo, in se potem lahko na istem radarju tudi vidi, katero vozilo je najbližje,'' pojasnjuje Gregor Prosen, specialist urgentne medicine. Sinoči so ga gostili tudi v oddaji 24UR ZVEČER.