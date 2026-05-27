Slovenija

Kdaj bo znan kadrovski razrez? Vrtovec: Počakajmo še en teden

Ljubljana, 27. 05. 2026 15.41 pred 1 uro 2 min branja 70

Avtor:
STA M.S.
Jernej Vrtovec

Koalicija stran od oči javnosti še usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov pričakovati v DZ, ne razkrivajo, zatrjujejo pa, da se v pogovorih ne zatika. Prvak NSi Jernej Vrtovec je danes spomnil tudi na napoved mandatarja Janeza Janše o vladni ekipi v 14 dneh. "Bomo počakali še en teden, tako jaz kot vi," je dejal novinarjem.

Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša je namreč minuli petek v izjavi po izvolitvi dejal, da upa, da se "v prihodnjih dneh ali najkasneje dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije".

Na političnem parketu so tako ta teden oči uperjene v reševanje kadrovske križanke nove vladne garniture. A uradne informacije o poteku pogovorov so skope, predstavniki strank pa s komentarji ostajajo zadržani.

Kot je bilo slišati v minulih dneh, je sicer kar nekaj imen ministrskih kandidatov že usklajenih, a kot kaže, dokončno še ne čisto vsa. V DZ namreč še ni liste ministrskih kandidatov, ki jo mora novoizvoljeni predsednik vlade vložiti v 15 dneh po izvolitvi na to funkcijo. Imen kandidatov prav tako še niso potrjevali organi posameznih strank, ti za zdaj tudi še niso sklicani, je pa to običajno zadnji korak pred vložitvijo list v DZ. Ta se torej, kot kaže, zamika vse bolj proti koncu tega oziroma začetku naslednjega tedna.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

'Nič se ne zatika'

A bodoči vladni partnerji zatrjujejo, da zapletov v pogovorih, kateri stranki in kateremu kandidatu bo pripadlo vodenje posameznega resorja, ni. "Nič se ne zatika. Predsednik vlade je dejal, da bo v roku 14 dni vlada potrjena, tako da bomo počakali še en teden, tako jaz kot tudi vi," je danes ob robu izredne seje DZ dejal predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Če je cilj koalicijskih partneric, da nova vlada v DZ zapriseže najkasneje prihodnji petek, mora sicer Janša kandidate predlagati še ta teden. Po vložitvi liste se morajo ti namreč predstaviti pred pristojnimi delovnimi telesi DZ, in sicer najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur.

Po predstavitvi predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah, predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade pošlje mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo.

O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji DZ tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez listnice.

KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
natmat
27. 05. 2026 16.53
Sami zbledeli biseri na kupu..ni čudno da nikakor ne delujejo skupaj....trio plešastih glav ni uporabnih za pol kuštravca....
paru
27. 05. 2026 16.48
Hecno, sedaj , ko je tudi obtoženi Janša sklenil pakt s pravnomočno, 2x obsojenim Stevanovićem, pa nič več ne problematizira ukradenih volitev oz. nepravilnosti na voliščih oz. prepozno poslanih volilnih lističev v Argentino? Če ne bi sestavil koalicije, bi pa ravno te argumente uporabljal za , ponovno ukradene volitve... saj ni res...pa je!
Bbcc12
27. 05. 2026 16.46
Vrtovec še za vrt ni. Teologi bojo rešili Slovenijo.🙆😂😂😂
3tmb
27. 05. 2026 16.46
problem je, ko sestavljajo koalicijo požrešne stranke s prepihom v glavah. Potem se še manjšinska vlada težko sestavi.
lusma00
27. 05. 2026 16.46
Ko ljudje vidijo takega kot je Vrtovec ni čudno da so maše vedno manj obiskane...na čelu mu piše da je hinavec in lažnivec...ravno pravšnji za janezovo bolnišnično združenje
Teleport
27. 05. 2026 16.43
Golob nas je spet zadolžil za 350 mil.
Bbcc12
27. 05. 2026 16.47
Tele@ Janša pa za 10 milijard.
Teleport
27. 05. 2026 16.50
3 lijarde nas je golob samo letos
Bbcc12
27. 05. 2026 16.55
Golob nas je zadoložil pol manj v štirih letih. Kot Janša v dveh letih.
Teleport
27. 05. 2026 16.59
To laž je vna vašem rdečem zelniku zrasla
Iqos
27. 05. 2026 16.41
Še začeli niso je vse v razsulu. Če mislijo naj se spravijo delat. Že dva meseca se svaljkajo in eden drugega izsiljujejo spet preštevajo kosti,razdvajajo narod in kršijo pravice državljanom.
Teleport
27. 05. 2026 16.32
Janša naj reče da bo počistil vse golobajzrje. Da slišim kruljenje levih
Vera in Bog
27. 05. 2026 16.29
Naj začnejo čimprej
yss
27. 05. 2026 16.33
Kaj nisi opazil, da so že začeli rušiti demokracijo in v tem stilu bo šlo naprej..? Huraaa!!!
kunccix
27. 05. 2026 16.35
Pa ja, zakaj še en teden? Komaj čakamo na cedenje meda in mleka in na tiste hrustljave hostije…. dlje kot čakamo, daljši bo post…. Potrebujemo trdo roko, zasebno zdravstvo, delovni čas 24/7, praznikov razen 17.5 ne potrebujemo….ZAKAJ ŠE EN TEDEN, NOOOOO
bandit1
27. 05. 2026 16.28
Pa mi res nismo gladki. Te tipe je treba testirat na na droge, na ego in na Polju če so OK.
Teleport
27. 05. 2026 16.28
A zdej bodo levnuhi vsak dan jokali.
kopernivečmoj
27. 05. 2026 16.31
Če ste vi štiri leta, bomo pa še mi lakšen dan...
lusma00
27. 05. 2026 16.42
Teleport kaj ste pa desnuhi delali zadnje štiri leta...zavajali in svinjali po portalih kot je hotel vaš ljubljeni...pameti pa tako nimate svoje 🐑🐑
ribi? pepe 1
27. 05. 2026 16.26
Vrtovec mora še prej it po žegenj v cerkev!!!!
mali.mato
27. 05. 2026 16.39
Nauči se slovenščine......
SDS_je_poden
27. 05. 2026 16.25
Kateri resor bo vodil diplomirani teolog? Teologija ponuja zelo široko znanje o svetu, financah, davkih, zdravstvu, šolstvu....pa te fore....
kunccix
27. 05. 2026 16.28
Lahko bi Vrtovec vodil zdravstvo. Pijavke, izganjanje hudiča, kuhanje zvarkov, puščanje krvi….. tole mu bo ja ležalo…. Ali pa finance, saj so se farški izkazali z Zvonovi 1,2…..
kekec9999
27. 05. 2026 16.29
kulturo, da sheba tiste inštitute...
Vakalunga
27. 05. 2026 16.34
Kliniko za duhovno preobrazbo komunistov in strokovno, mentalno pomoč levim katere so zelo potrebni, saj je vsem jasno, da jim samo BOG lahko pomaga ostala znanost je OBUPALA..
kunccix
27. 05. 2026 16.37
Tooooo, te inštitute, čisto vse od prvega do zadnjega, naj se preživljajo z delom…. Dajmo raje farškim, da ustanovijo Zvon 17, da dobimo vsi državljani potem dividende, saj so z Zvonom 1 in 2, zaslužili le nekateri
paru
27. 05. 2026 16.56
Ja , saj veš kaj je govoril Krambergar, pa so ga pospravili. Bojte se tistih komunistov, ki bodo začeli letati v cerkev! Poglej vodstvo SDS-a , pa ti bo vse v trenutku jasno...
Janševe drobtinice
27. 05. 2026 16.23
Ta se zih fiksa...
enapi
27. 05. 2026 16.27
Zabuhel je od alkohola.
sc0rpion
27. 05. 2026 16.23
Stevo je dobil v kabinet posebnega svetovalca Romana Dobnikarja (član premnogih levih in desnih strank, zadnje pol leta pri Logarju). Prejemal naj bi davkoplačevalski denar, tako kot ga je v kabinetu Goloba prejemala Maša Kociper.
Kritikizstajerske
27. 05. 2026 16.21
naj vprasa logarja laznivca ki svoje besede poje...ni prisel v parlament pa bo minister...smrd....u......hhhhhhh
kekec9999
27. 05. 2026 16.28
tudi na levi je nekaj takih smrduhov
Vakalunga
27. 05. 2026 16.20
Baje bo Alenka Aneks financ minister sindikata, tam bo lahko spet kradla ko SRAKA, Tanja Fajon pa predstavnica za TISK...)))
john gotti
27. 05. 2026 16.19
isti olge aubl
supergigi
27. 05. 2026 16.17
Pogumno naprej! ✌️
Muca ne grize
27. 05. 2026 16.19
Točno tako.
kunccix
27. 05. 2026 16.21
Pogumno in z bogom, ker on vse vé….. Zvonovi1,2 so uspeli zasenčiti celo borzo s pomočjo te nadpovprečno sposobne in pogumne prihajujoče vlade, ki se bo borila za delavca in boga
nekaj brezveze
27. 05. 2026 16.16
Vrtovca samo v obraz pogledaš pa te vse mine, brez da bi odprl usta.
Kritikizstajerske
27. 05. 2026 16.22
itak..tako kot logar, stevanovic, ......
