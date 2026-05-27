Kdaj bo znan kadrovski razrez? Vrtovec: Počakajmo še en teden

Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša je namreč minuli petek v izjavi po izvolitvi dejal, da upa, da se "v prihodnjih dneh ali najkasneje dveh tednih dobimo tukaj s kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije".

Na političnem parketu so tako ta teden oči uperjene v reševanje kadrovske križanke nove vladne garniture. A uradne informacije o poteku pogovorov so skope, predstavniki strank pa s komentarji ostajajo zadržani.

Kot je bilo slišati v minulih dneh, je sicer kar nekaj imen ministrskih kandidatov že usklajenih, a kot kaže, dokončno še ne čisto vsa. V DZ namreč še ni liste ministrskih kandidatov, ki jo mora novoizvoljeni predsednik vlade vložiti v 15 dneh po izvolitvi na to funkcijo. Imen kandidatov prav tako še niso potrjevali organi posameznih strank, ti za zdaj tudi še niso sklicani, je pa to običajno zadnji korak pred vložitvijo list v DZ. Ta se torej, kot kaže, zamika vse bolj proti koncu tega oziroma začetku naslednjega tedna.