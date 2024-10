'Samo opravičilo predsednice DZ ne koristi ne Anžetu, ne Aneju in ne meni'

"Veseli me, da končno začenjamo s konkretnimi dejanji, ki otrokom z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju ter njhovim staršem omogočajo pomoč, za katero prosijo že leta, vendar niso bili ne razumljeni ne slišani," so zvenele januarske obljube. Velike napovedi in spodbudne novice za starše otrok s posebnimi potrebami – a je za zdaj ostalo pri besedah.

Darja Starzberger je mama 15-letnih dvojčkov Anžeta in Eneja, ki imata cerebralno paralizo. Navihana fanta se ponosno pohvalita s športnimi dosežki. Mama Anžeta in Eneja pripoveduje, kako težko ji je, ker že več kot 10 let prosi in upa, da bi kot mama, ki je zaradi skrbi za invalidna otroka ostala doma, dobila ustrezno finančno nadomestilo in pomoč na domu. Želi si, "da plačilo za izgubljen dohodek ne bi bil samo socialni transfer, ampak da bi se to prekvalificiralo v redno delovno razmerje, da bi imeli pravico do regresa, dopusta, da bi si lahko kakšen dan odpočili, imeli čas zase, za partnerja, da bi bili otroci na varnem, s pomočniki na domu".

Ker nič od tega država še vedno ni uresničila, so prejšnji teden starši dobili javno opravičilo. "Se javno opravičujem, ker ministrstvo zamuja z izvedbo tega projekta," je dejala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

"Meni to nič ne koristi, Anže in Enej nimata nič od tega, jaz pa tudi ne," komentira Strazbergerjeva. Minister Simon Maljevac je danes povedal, da se projekt vendarle začenja. 12 varuhov bo z nekaj deset družinami testiralo izvajanje pomoči. "In sicer na način, da skupaj z družinami oblikujejo osebni načrt, torej kakšen je ta obseg pomoči in kako se bo to izvajalo."

Minister zagotavlja, da bo projekt vodil v zakon, ki bo – še v tem mandatu – pomoč sistemsko uredil za vse družine, ne le za posamezne. A Darja Starsberger razočarano ugotavlja, da bo njena družina najverjetneje še eno leto začela brez dolgo obljubljene pomoči.