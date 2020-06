Kdaj bodo začeli veljati turistični boni? Mnogi so si že rezervirali oddih

Tudi v ministra Zdravka Počivalška so še vedno uprte oči številnih državljanov. Predvsem zaradi obljubljenih 200- oziroma 50-evrskih turističnih bonov. Nestrpno že pričakujejo posebno uredbo, ki bo odgovorila na številna odprta vprašanja, kot recimo, kdaj bodo boni sploh začeli veljati, čeprav so se mnogi že odločili in celo rezervirali oddih.

Čeprav bi morala biti uredba sprejeta že v četrtek, so jo zdaj uvrstili na dnevni red jutrijšnje dopisne seje vlade. Zakaj, uradno ni znano, menda pa urejajo še zadnje podrobnosti s finančno upravo, ki bo bedela nad boni, in sicer tako koriščenjem kot plačevanjem ponudnikom, ki jih verjetno čakajo enako nestrpno kot veseli prejemniki. PREBERI ŠE Turistični boni bodo zaživeli že pred šolskimi počitnicami Mnogi se namreč bonov veselijo, saj ne samo, da bodo imeli priložnost za potreben oddih, ampak bodo s tem tudi pomagali ponovnemu zagonu turizma. Očitno bodo mnogi priložnost za zastonj ali pa vsaj cenejši dopust zgrabili z obema rokama. Namreč, prav vsi danes vprašani o tem niso samo razmišljali, ampak so krajši dopust celo že rezervirali. icon-expand Zdravko Počivalšek FOTO: POP TV Zato mnoge zanima predvsem, kdaj natančno bo mogoče ta denar porabiti. Poletje je tu, Slovenci pa očitno že nestrpno pričakujejo počitnice, pa naj bo to v gorah, na morju ali pa v toplicah. Zato minister Zdravko Počivalšek ponudnikom polaga na srce. "Potrudite se za domačega gosta, to je najdragocenejši gost." Domači gost pa, kamorkoli bo že šel, ne bo plačal samo nočitve. Zagotovo bo moral plačati še turistično takso, tudi to naj bi opredelila težko pričakovana uredba, pa še kakšno večerjo, ogled znamenitosti, dodatno aktivnost ... Na to računa tudi država. "Predvideli smo, da si bo gost, ki bo prenočil na neki destinaciji, ogledal nekaj krajevnih znamenitosti, šel v muzej, tam pojedel in na sploh podprl lokalno ekonomijo," upa Počivalšek. Ekonomija bo letos doživela precejšen upad. Zadnja leta so bila namreč res izjemna, številke rasti pa celo dvomestne.