Minister eno, vlada drugo, bonov ni mogoče koristiti za nazaj

Vlada je z novim protikoronskim zakonom določila, da bo bone mogoče koristiti tudi v nastanitvenih obratih, ki dejavnost opravljajo samo sezonsko. Čeprav je minister Janez Cigler Kralj na novinarski konferenci 24. junija rekel, da bo novela zakona veljala od 1. julija dalje, in sicer tudi v primeru, da do tedaj še ne bo sprejeta, se bonov ne bo dalo izplačevati za nazaj. Vrednosti za unovčene bone v juniju v višini približno 4,6 milijona evra je Furs ponudnikom nastanitev prvič nakazal danes.

Koriščenje turističnih bonov, ki so se po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja izkazali za pravo uspešnico, bo po novem mogoče tudi v tistih nastanitvenih obratih, ki dejavnost opravljajo samo sezonsko oziroma v vseh nastanitvenih obratih, in ne le pri tistih, ki so bili v register vpisani marca ob razglasitvi epidemije. Gre za pomembno spremembo, saj so prav sezonski ponudniki opozarjali, da so v diskriminatornem položaju. "V vsakem primeru, tudi če novela ne bo sprejeta do 1. 7., bo ta zakon veljal, torej bo imel učinek od 1. 7.," je na novinarski konferenci po seji vlade 24. 6. zagotovil minister Cigler Kralj. Zdaj pa tako na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kot Finančni upravi RS (Furs) pravijo, da bodo boni unovčljivi od datuma sprejema zakona dalje.

Bone bo možno koristiti pri vseh ponudnikih nastanitev "Od današnjega dne naprej bo vrednostne bone za turizem možno koristiti tudi pri ponudnikih, ki te storitve ponujajo le sezonsko," je na današnji tiskovni konferenci dejal Minister Cigler Kralj, a kot kaže, se je tudi tokrat zagovoril. "Zakon bo začel veljati šele dan po objavi v Uradnem listu RS,"je povedala svetovalka za odnose z javnostmi z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Blanka Košmerlj. Kdaj točno bo zakon v Uradnem listu RS objavljen, še ni znano, vendar naj bi se to zgodilo v kratkem. "Bone bo zagotovo možno koristiti šele po veljavi zakona, za nazaj bonov ne bo mogoče unovčiti," še pravijo na ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. "V kolikor bo neka družina rezervirala termin, ki se v enem delu izvaja pred veljavo zakona, bodo morali ta del pokriti z lastnimi financami, saj bodo bone lahko koristili samo za storitve od dneva, ko je zakon v veljavi dalje," so razložili.

Nekateri lastniki sezonskih nastanitvenih obratov so tako v skrbeh, saj da so od 1. 7. že sprejeli prve goste, izplačil za bone pa ne bodo prejeli. Na nas se je obrnila bralka (imena hranimo v uredništvu) s sezonskim nastanitvenim obratom, ki pravi, da pri vstopu v sistem unovčevanja bonov niso imeli nobenih težav. "Sistem je dovolil registracijo ponudnika, kreiranje uporabniškega računa receptorja in rezervacijo bonov za goste," nam je sporočila in v skrbeh, da bo prišlo do velikih težav, dodala: "Sistem prijavo administrativno dovoljuje – kako bo z dejanskim izplačevanjem, je pa verjetno druga zgodba." Če ponudnik nastanitev ni ustrezal kriterijem, ni imel omogočenega vstopa v sistem Po odgovore smo se obrnili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer pravijo, da so tudi oni že slišali za to težavo, a da je za to pristojen Furs. Bone je bilo do sprejema novega zakona možno unovčiti le pri ponudnikih storitev na področju turizma v Republiki Sloveniji, ki so poslovni subjekt, za katerega je razvidno, da je bil na dan 13. 3. 2020 vpisan v Poslovni register RS in v register nastanitvenih obratov , ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji : 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 in 55.300.

Kot so nam pojasnili na Fursu, sistem tistim ponudnikom storitev, ki tem pogojem 13. marca niso ustrezali, dostopa ni omogočal, zatorej pri njih bonov tehnično ni bilo mogoče koristiti. Če se je ponudnik nastanitev lahko uspešno vpisal v sistem, pomeni, da je pogojem ustrezal že 13. marca in bi torej bone pri njih posamezniki lahko koristili že od samega začetka unovčljivosti, to je od 19. 6. 2020 (prva možna nočitev 19.–20. 6. 2020) pa do 31. 12. 2020 (zadnja možna nočitev 30.–31. 12. 2020). Sistem avtomatično zazna vpis v poslovni register in register nastanitvenih obratov, toda zaplete se pri standardni klasifikaciji opravljanja dejavnosti, saj je ta zapisana v ustanovnem aktu vsakega posameznega ponudnika. Za preverjanje tega pogoja je po besedah Fursa zadolžen tržni inšpektorat. Pomembno je, da ponudniki ustrezajo vsem trem zgoraj opisanim kriterijem, saj jih ob prihodu inšpekcije lahko zaradi nepravilnosti doleti kazen.

Na Fursu poudarjajo, da je vprašanja glede pogojev smiselno reševati za vsak primer posebej. Če ima glede bonov ponudnik turistične storitve kakršnakoli vprašanja, se lahko obrne na njihov poseben klicni center. T: 08 200 1005; E: bon.info@gov.si.

Furs ponudnikom turističnih bonov nakazal več kot 4,6 milijona evrov Danes bo 2.068 ponudnikov turističnih bonov od Finančne uprave prejelo nakazilo v skupnem znesku 4.641.330 evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih bonov od 19. do 30. junija 2020. Sicer je bilo do četrtka 9. julija unovčenih 75.088 bonov v skupni višini 10.170.442 evrov.

Preverite, če ste vi ali vaši otroci opravičeni do bona Iz Fursa sporočajo, da so prejeli kar nekaj vprašanj tudi glede tega, kdo je upravičen do turističnega bona. Danes so na spletno stran Dursa dodali novo funkcijo, ki vam brez kakršne koli registracije omogoča, da preverite, če ste upravičeni do bona. Na spletni strani edavki.durs.siv iskalnik vpišete svojo davčno številko, nato pa se vam poleg podrobnosti o izračunu dohodnine prikaže še vaša upravičenost do koriščenja turističnega bona.

