Kdaj bomo v Sloveniji dokončno legalizirali konopljo?

V istem obdobju so prohibicijo zahtevali tudi na Slovenskem, predvsem kleriki. Po besedah zgodovinarja dr. Andreja Studena so svarili pred družbenomoralnim kolapsom, če se bo ljudstvo še naprej opijalo z alkoholom. Prohibicija bo vodila iz opite in dekadentne v trezno in cvetočo družbo, je obljubljala propaganda prohibicijskih pridigarjev.

Ameriški inštitut Cato je v svoji analizi učinkov prohibicije na ameriško družbo v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja ugotovil, da je prepoved alkohola povzročila razvoj črnega trga, razmah organiziranega kriminala in izpad davčnih prihodkov za državo. Zakonski predpis se v tem primeru ni uspešno zlil s prakso, prepoved pa ni dosegla učinkov, zaradi katerih je bila uzakonjena.

V zadnjih letih smo priča tudi preboju medicinske uporabe konoplje oziroma kanabisa. Kljub temu da je znanstvenih dokazov o zdravilnih učinkih konoplje in njenih derivatov ogromno, med splošno in strokovno javnostjo še vedno obstaja določena skepsa do njihove medicinske rabe. Posledično je področje medicinske rabe konoplje in njenih derivatov pri nas še vedno pomanjkljivo urejeno, dostop do zdravilne konoplje pa je za bolnike omejen. Največji problem na tem področju je še vedno samooskrba Slovencev s to zdravilno rastlino.

Podobno zadržan odnos, kot so ga imeli takratni kleriki do gojenja trte, ima še danes veliko ljudi do gojenja konoplje – rastlina da, ne pa tudi opojni vršički (kanabis). Pridelovanje konoplje z nizko vsebnostjo kanabinoida THC (t. i. industrijska konoplja) je v zadnjih letih postalo pravi globalni trend, tudi v Sloveniji pa imamo kar nekaj uspešnih podjetij, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo industrijske konoplje. Iz rastline konoplje je namreč mogoče trajnostno ustvarjati kopico raznoraznih izdelkov, zato jo mnogi, tudi Organizacija združenih narodov (OZN), dojemajo kot enega ključnih naravnih virov prihodnosti.

Slovence je bilo že takrat težko preslepiti, zato prohibicija alkohola pri nas nikoli ni ugledala luči realnosti, namesto mafije po zgledu ZDA pa je nastala naša znamenita kultura vinogradništva, ki je pozneje prerasla v profesionalizacijo in globalni posel slovenskih vinogradnikov. Zanimivo je še, da kleriki pred stotimi let v svoji propagandi niso problematizirali vzgajanja trte in pridelovanja grozdja. Uživanje nepredelanega sladkega grozdja so videli kot božji dar ter zato dovoljeno hedonistično pregreho.

Kot primer dobre prakse t. i. suhe države, ki po novem družbeno cveti, so izpostavljali takratne ZDA. Toda realnost je bila drugačna. Čeprav je prva leta prohibicije uživanje alkohola upadlo, je pozneje naraslo za 60 odstotkov glede na stanje pred uvedbo prohibicije, ki je kontraintuitivno sprožila splošni val alkoholnega hedonizma, namesto da bi ga zamejila in odpravila.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični manedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Po uradnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je vsak sedmi Slovenec v življenju vsaj enkrat kadil travo, čeprav je realna številka verjetno nekoliko višja. Številka pa ni visoka, sploh če upoštevamo število kadilcev cigaret in pivcev alkohola, ki za javno zdravje predstavljajo precej večje tveganje in strošek.

Kaj pa rekreativna uporaba konoplje in njenih vršičkov? Tako ulica kot državni proračun kažeta, da ima prohibicija kanabisa podobne učinke na današnje uporabnike in družbo, kot jo je imela prohibicija alkohola v prejšnjem stoletju v ZDA. Nepreverjena (uvožena) roba na črnem trgu, ki ga obvladuje organiziran kriminal, ki državi vsako leto ne plača milijonov davkov od tega donosnega (ilegalnega) posla, je v Sloveniji dostopna praktično povsod. Na tem mestu se zastavlja vprašanje, na kakšen način bi lahko legalizacija rekreativne uporabe konoplje oz. njenih vršičkov poslabšala obstoječe stanje, ki je posledica prohibicije in je daleč od idealnega?

Prohibicija bo vodila iz opite in dekadentne v trezno in cvetočo družbo, je obljubljala propaganda prohibicijskih pridigarjev.

Vzemimo za primer ameriško zvezno državo Kolorado, ki je pred šestimi leti sprožila pravi val legalizacije konoplje v ZDA in drugod po svetu. Kolorado je površinsko velik za trinajst Slovenij, ima trikrat več prebivalcev in skoraj dvakrat višji BDP na prebivalca od slovenskega. Leta 2014 so tam popolnoma legalizirali travo – tudi za nadzorovano rekreativno uporabo – po petih letih pa se že vidijo jasni učinki nove ureditve, ki jih beležijo vsakoletna merjenja in analize glavnih indikatorjev. Ugotovitve so spodbudne in ne potrjujejo strahov travofobnih zagovornikov prohibicije.

Travo v Koloradu kadi 20 odstotkov mladostnikov, številka pa se od legalizacije ni spremenila oziroma se ni dvignila, kar je pogosto argument zagovornikov prohibicije. Trava bo v primeru legalizacije bolj dostopna, pravijo, več mladih jo bo posledično začelo kaditi in bodo v življenju zašli. Toda letno poročilo zveze države Kolorado o učinkih legalizacije kanabisa je pokazalo, da se je od uvedbe legalizacije povišal delež mladih z zaključeno srednješolsko izobrazbo, zmanjšalo pa se je število predčasnih izhodov iz izobraževanja.

Mogoče je trava, tako kot je postal alkohol v času prohibicije, za mnoge privlačna ravno zaradi tega, ker ima auro prepovedanega sadeža in je njeno kajenje na neki način simbol uporništva. Zagotovo pa je prohibicija tista, ki mlade preko trave vodi v trše droge – vendar ne zaradi opojnosti trave, zaradi katere bi si mladi želeli še močnejšega fiksa, temveč zaradi cestnih dilerjev, ki poleg trave pogosto ponujajo in prodajajo še trše substance in s tem spravljajo mlade v skušnjavo.

Legalizacija zmanjša dostop do drugih drog

Legalizacija trave tako ne bi povečala števila uporabnikov, kvečjemu bi jih zaščitila. Kupovali bi preverjeno robo pri licenciranih proizvajalcih in prodajalcih, preko katerih ne bi prišli v stik s tršimi drogami. Za mladino in ostale je posledično najbolj varna uporaba mehkih drog legalna in regulirana, tako kot to velja za farmacevtske izdelke. V tem kontekstu je zanimivo, da poznamo smrtne žrtve zaradi predoziranja tako z alkoholom kot s farmacevtskimi proizvodi, medtem ko smrtno predoziranje človeka s travo ni mogoče.