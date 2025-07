Šest stacionarnih v 27 ohišjih in dva, ki hitrost merita iz parkiranih avtomobilov. Toliko radarjev na prehitre voznike v Ljubljani preži danes. Že kmalu pa se jim bosta pridužila dva nova. Od tega še en stacionarni, a z bistveno razliko od obstoječih. "Ta radar bo stal namesto šest metrov na več kot deset, se pravi mora biti najmanj Janja Garnbret, da bo gor prišel," pravi ljubljanski župan Zoran Janković. Da mora nova naprava omogočati postavitev in izvajanje meritev na višini od šest do deset metrov, izhaja tudi iz razpisnih pogojev. Razlog za takšno višino pa? "So se našli šaljivci, prijazno rečeno, ki so nam radar pobarvali na Rakovi jelši, Črnovaški cesti pa zdaj na Zaloški," odgovarja Janković. Ne z barvo, kar z betonom so se vandali nad enim od radarjev, spomnimo, znesli lani na Rakovi Jelši, samo v zadnjih treh letih pa so skupaj uničili že več kot dvajset ohišij.

In kje bodo stala nova, višja ohišja? "Lokacijo bojo zamenjali te drogove tam, kjer je bilo zdaj največ premalanih. Rakova Jelša konkretno, Črnovaška, Zaloška, tam kjer so nam malali radarje," še pojasni ljubljanski župan.

Pa ne le nov stacionarni. Na voznike bo že kmalu prežal tudi nov mobilni radar, ta bo prekrškarje lahko lovil kar med vožnjo. Gre za tehnologijo, ki so jo pri nas med prvimi preizkusili na Bledu. "Mobilni radar lahko meri hitrost, tam kjer je stacionarni oziroma ročni laserski merilnik hitrosti ne more izmeriti, kjer se vozilo ne more ustaviti, torej med samo vožnjo," razloži Nika Pirnar iz občine Bled. Uporablja se ga lahko tudi, ko je vozilo parkirano. V tem primeru lahko meri hitrosti v obe smeri, pravijo na Bledu. Kaj pa uspešnost? "Uspešnost se ni merila v številu voznikov, teh je bilo namreč občutno manj, so se pa zaznale nove lokacije in izmerile hitrosti na cestah, kjer prej ni bilo možno izmeriti hitrosti vozil," odgovarja Pirnar.

Kdaj bosta nova radarja začela loviti prehitre voznike v Ljubljani, sicer še ni jasno, rok za oddajo ponudb se izteče sredi julija.