Kdaj, če ne zdaj? S Kompasom na Jadran in Mediteran

Izbira je pestra in raznolika in ponuja od družinsko razigranih počitnic v Kompasovih klubih do mirnejših za seniorje, zaljubljenih za pare, pa za tiste, ki se samo radi prepustijo vonjem in okusom poletnih dni in noči na Mediteranu ali Jadranu ali pa so aktivni tudi na počitnicah in radi lovijo veter v jadra. V Kompasu niso pozabili na enostarševske družine in tudi ne na vse, ki radi potujejo sami. Tudi hišni ljubljenčki lahko spremljajo svoje gospodarje na izbranih počitnicah.

RAZKOŠJE ZGODNJIH PRIJAV.

Je najlepše darilo za družine.

Otroci

Otroci, tudi do 18 let, na Mediteranu, v izbranih objektih, počitnikujejo tudi popolnoma BREZPLAČNO*. Tudi na Jadranu lahko počitnikuje do 5 otrok do 12 let v izbranih objektih BREZPLAČNO*. Otroci do 2 let, če nimajo svojega sedeža na letalu in lastnega ležišča, tudi letujejo BREZPLAČNO,

Enostarševske družine

Ob rezervaciji počitnic ene odrasle osebe in otrok(a) do 18 let Kompas na Mediteranu podari kupon v višini 200 EUR* in na Jadranu 100 EUR*.

Je najugodnejše.

Zgodnja rezervacija na Mediteranu prihrani tudi do 900 EUR na osebo in na Jadranu do 25 %.

Je prilagodljivo.

Zgodnja rezervacija do 31. 1. 2024 zagotavlja možnost kasnejše brezplačne spremembe ali odpovedi turističnega aranžmaja iz ponudbe Mediteran do 30 dni pred odhodom ter iz ponudbe Jadran do 14 dni pred odhodom.

Je garancija za najnižjo ceno.

Za prijave do 31. 1. 2024 Kompas zagotavlja, da cena izbranega aranžmaja iz ponudbe Mediteran ali Jadran 2024 v njegovi organizaciji do odhoda ne bo nižja.

Ni doplačila za gorivo.

Kompas zagotavlja, da cena izbranega aranžmaja iz ponudbe Mediteran 2024 ne bo deležna doplačila za gorivo, četudi se cene goriv na svetovnih trgih morebiti povečajo.

RAZKOŠJE HITRIH PRIJAV.

Se enostavno splača.

Popust za plačilo v celoti ob rezervaciji z gotovino, nakazilom, bančno ali kreditno kartico (izključena pa so plačila na obroke) pomeni 5 % popust za rezervacije do 31. 1. 2024.

Najhitrejši parkirajo brezplačno.

Prvih 50*, ki bodo rezervirali paketni potovalni aranžma Mediteran 2024 in prvih 20, ki , bodo naredili rezervacijo počitnic z letom v Črni gori, prejme brezplačno 8-dnevno parkiranje na zunanjem parkirišču na letališču Jožeta Pučnika, Ljubljana.

Najhitrejši z brezplačnim prevozom športne opreme.

Prvim 30*, ki bodo rezervirali paketni potovalni aranžma Mediteran 2024, Kompas uredi brezplačen prevoz športne opreme (surf, kajt, golf).

Je udobno.

Rezervacija sedežev na letalu.

Za vse prijave iz ponudbe FM Mediteran do 31. 1. 2024 Kompas omogoča brezplačno rezervacijo* sedežev na letalu.