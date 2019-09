Kdaj in kako ukrepati proti gubicam na obrazu?

Prve gube se začnejo pojavljati med 25. in 30. letom starosti, odvisno od tipa kože. Pri normalni do mastni koži je ta proces kasnejši, medtem ko se pri občutljivejši gubice pojavijo prej. Kdaj ukrepati? Z bolj kakovostno nego za kožo in gube je priporočljivo pričeti po 30. letu. Kako ukrepati? Za vas imamo nekaj nasvetov.

Krema vidno zmanjša izrazne gube in zgladi tanke linije

Ko minejo dnevi, ko je vaši koži vseeno, katero kremo uporabljate, si je potrebno vzeti čas in ugotoviti, katera krema proti gubam bo vaši koži najbolj ustrezala. Le s pravo nego in kremo boste lahko preprečili, da male, prikupne gubice ne postanejo velike in globoke, ki jih ne morete več zakriti. Eden izmed zelo učinkovitih pripomočkov v boju proti gubam je krema proti gubicam Lux-Factor 4D HYALURON, ki je profesionalno in klinično preizkušena terapija proti gubam in staranju kože. Primerna je za vse tipe kože, na katerih opazimo globoke in izrazne gube ter tanke linije.

Ali skrbite zase?

K mladostnemu videzu v veliki meri pripomore zdrava prehrana. Ko se prične proces staranja, je zelo pomembno, da se izogibamo beli moki, sladkorju in nasičenim maščobam. Naša vsakdanja prijatelja naj postaneta zelenjava in sadje, ki nam bosta zagotovila potrebne antioksidante, nenasičene maščobe ter dovolj vlaknin. Zelo pomemben dejavnik pri negi kože je tudi voda. Priporočena oziroma minimalna količina je dva in pol litra vode dnevno. Le tako bo koža navlažena od znotraj, kar se bo hitro pokazalo tudi navzven. Da bo koža še bolj sijoča, navlažena in pripravljena na boj proti gubam, priporočamo uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor, vsak dan zjutraj in zvečer. Koža vam bo hvaležna.