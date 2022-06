Kdaj in kako ukrepati proti gubicam na obrazu?

Staranju ne moremo pobegniti, lahko pa se nanj pripravimo. Del procesa staranja so tudi gube in gubice, ki jih lahko s pravilno in pravočasno nego malce omilimo. Prve gube se začnejo pojavljati med 25. in 30. letom starosti, odvisno od tipa kože. Pri normalni do mastni koži je ta proces kasnejši, medtem ko se pri občutljivejši gubice pojavijo prej. Kdaj ukrepati? Z bolj kakovostno nego za kožo in gube je priporočljivo pričeti po 30. letu. Kako ukrepati? Za vas imamo nekaj nasvetov.

Krema vidno zmanjša izrazne gube in zgladi tanke linije Ko minejo dnevi, ko je vaši koži vseeno, katero kremo uporabljate, si je potrebno vzeti čas in ugotoviti, katera krema proti gubam bo vaši koži najbolj ustrezala. Le s pravo nego in kremo boste lahko preprečili, da male, prikupne gubice ne postanejo velike in globoke, ki jih ne morete več zakriti. Eden izmed zelo učinkovitih pripomočkov v boju proti gubam je krema proti gubicam Lux-Factor 4D HYALURON, ki je profesionalno in klinično preizkušena terapija proti gubam in staranju kože. Primerna je za vse tipe kože, na katerih opazimo globoke in izrazne gube ter tanke linije.

Ali skrbite zase? K mladostnemu videzu v veliki meri pripomore zdrava prehrana. Ko se prične proces staranja, je zelo pomembno, da se izogibamo beli moki, sladkorju in nasičenim maščobam. Naša vsakdanja prijatelja naj postaneta zelenjava in sadje, ki nam bosta zagotovila potrebne antioksidante, nenasičene maščobe ter dovolj vlaknin. Zelo pomemben dejavnik pri negi kože je tudi voda. Priporočena oziroma minimalna količina je dva in pol litra vode dnevno. Le tako bo koža navlažena od znotraj, kar se bo hitro pokazalo tudi navzven. Da bo koža še bolj sijoča, navlažena in pripravljena na boj proti gubam, priporočamo uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor, vsak dan zjutraj in zvečer. Koža vam bo hvaležna.

Masažne vaje proti nastanku gubic Priporočamo redno masažo oziroma »telovadbo« obraza, s katero boste učvrstili mišice obraza in preprečili nastanek drobnih gubic. Za vas imamo nekaj vaj, s katerimi boste v pogon spravili vseh 46 mišic obraza in tako preprečili nastanek gubic ter poskrbeli za prožnost vaše kože. Gubic okoli nosu se lahko znebite tako, da s sredincema gladite kožo navzgor od kotičkov ust proti korenu nosu. Gube na vratu boste najlažje aktivirali tako, da dlani položite na obrvi. Kožo porinite navzgor in zdržite nekaj sekund. Za lifting čela pa z nežnim pritiskom masirajte kožo od senc h korenu nosu. Po sproščujoči masaži svoji koži privoščite še tretma s kremo proti gubicam Lux-Factor, ki bo še dodatno poskrbela za njeno prožnost in vitalnost.

Prav zdaj lahko naročite kremo proti gubam Lux-Factor 4D Hyaluron po promocijsko znižani ceni z več kot 50 % popustom in 30-dnevno garancijo, samo na spletni strani www.luxfactor.com ali preko telefonske številke 01 777 41 07! 30-dnevna garancija vam omogoča, da v primeru, da ne bi bili zadovoljni z uporabo kreme, jo lahko v roku 30 dni vrnete in dobite nazaj denar. Lux-Factor je ena izmed redkih kozmetičnih znamk, ki vam omogoča takšno garancijo na kremo in to samo zaradi tega, ker so več kot 100 % prepričani v kakovost kreme in da boste nad njenimi učinki tudi vi navdušeni.

Profesionalna klinično preizkušena senzacija proti gubam in staranju kože Krema, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Krema je primerna za vse tipe kože in je tudi odlična podlaga za make up. Zakaj je LUX-FACTOR 4D HYALURON formula proti gubam tako učinkovita? Idealna kombinacija 100 % naravne hialuronske kisline in senzacionalne formule proti gubicam zagotavlja, da je Lux-Factor 4D Hyaluron krema varna in dokazano učinkovita terapija proti gubam. S klinično in dermatološko testirano formulo se uvršča med najučinkovitejše inovacije v kozmetični industriji za zmanjševanje gub in preprečevanje staranja kože. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v Lux-Factor 4D Hyaluron kremi proti gubam prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo kožne gube od znotraj navzven. S slednjim poskrbijo za naravni botoks učinek in mladosten videz kože. Patentirana formula 4D Hyaluron s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, zaradi česar koža zasije v boljšem tonusu. Idealna kombinacija učinkovin ščiti kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi, zato je koža ob redni uporabi kreme 4D Hyaluron napeta in mladostna.

