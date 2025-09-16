Svetli način
Slovenija

Kdaj in koga lahko snemamo? Kdo in kdaj lahko snema nas?

Ljubljana, 16. 09. 2025 17.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Prav tam, kjer se zdi, da tehnologija ponuja več nadzora, se pogosto odpira vprašanje zasebnosti. Koga lahko snemamo? In ali nas kamere sploh ščitijo v primeru vloma? Kaj je meja med zaščito in posegom v pravice drugih?

kamera snemanje podatki posnetek nadzor
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
16. 09. 2025 20.28
+2
V Golobizmu je storilec več vreden in zaščiten kot oškodovanec in žrtev.
ODGOVORI
3 1
srecnii
16. 09. 2025 20.26
+2
Snemaš lahko če video obdržiš za sebe in ga ne posreduješ drugi, tretji osebi.
ODGOVORI
2 0
galeon
16. 09. 2025 20.34
Točno tako.
ODGOVORI
0 0
galeon
16. 09. 2025 20.25
+1
Kazenski zakonik je jasen. Posnetek vlomilca nima nobene pravne moči, saj je bil posnetek nato predan nekomu v pogled, ki mu zakon prepoveduje, da si posnetek pogleda brez privolitve snemanega. PIKA.
ODGOVORI
1 0
Artechh
16. 09. 2025 20.15
+7
In potem se čudimo vzponu desnice. Še svojega lih da ne ne smeš zaščititi. Kriminalec bolj zaščiten kot žrtev, pa tok imajo za povedat o žrtvah
ODGOVORI
7 0
JanezNovak13
16. 09. 2025 20.07
+1
Jaz zamižim in me nobeden ne vidi.
ODGOVORI
1 0
Artechh
16. 09. 2025 20.07
+3
S telefonom se lahko snema na javni površini vse s kamero pa ne? Kdaj bomo še s telefonom omejili? Mene to veliko bolj moti
ODGOVORI
5 2
jedupančpil
16. 09. 2025 20.13
+0
sej to je isto sam pac folk je zabit
ODGOVORI
1 1
Albert Konečnik
16. 09. 2025 19.54
+10
Dvojna merila, tako kot v celotnem sodobnem in pravnem svetu. Za ene tako, za druge drugače.
ODGOVORI
10 0
EU Dig. Cenzura
16. 09. 2025 19.48
+12
Potem pa naj se umaknejno vse kamere na javnim mestih, saj to je lastnina vseh državljanov, tudi radarji naj se ukinejo saj jim ne dovolimo snemanja privatne lastnine, avto je privatna lastnina.
ODGOVORI
12 0
Bananistanec
16. 09. 2025 19.48
+13
Trenutno je večji zločin snemat vlomilca, kot vlom
ODGOVORI
13 0
jedupančpil
16. 09. 2025 20.13
+1
sam pospeavt je treba za njim, pa je
ODGOVORI
1 0
Petur
16. 09. 2025 19.39
+17
kavboji so imeli rešitev..čez to ograjo si mrtev..
ODGOVORI
17 0
2fast4
16. 09. 2025 19.34
+12
lastnik ne sme nič, delikvent lahko vse....to je stanje levice...
ODGOVORI
21 9
Hugh_Mungus
16. 09. 2025 20.37
Kaj je bilo pa drugače pod Janezom? Aja takrat je lahko kradel tudi on
ODGOVORI
0 0
gggg1
16. 09. 2025 19.33
+5
Kdor se ne ukvarja s kaznivimi dejanji se nima česa bati, četudi ga kamera snema.
ODGOVORI
9 4
CelyCely
16. 09. 2025 20.31
+3
Kdor se ukvarja s kaznivimi dejanji pa isto. Tudi če ga kamera snema.
ODGOVORI
3 0
zibertmi
16. 09. 2025 19.13
+14
zakon je eno realnost pa čisto nekaj drugega.vse več je vandalizma izpod peres mladostnikov,ne samo vlomov.okoli objektov v zasebni lasti največkrat ni veliko lastniškega temveč občinskega.dovozne poti so le par metrov od lastnikov fizičnih oseb,če jih ne nadziraš niti ne moreš uveljavljat nrkrga vandalizmas,če do njega pride in kdo ga je povzročil.na drugi strani so pa nadzori nameščeni na vsa križišča,parkinge,v trgovine.v glavnem vsak nas nadzira,tudi v parkih,kjer se igrajo tudi otroci,pa je vse v redu
ODGOVORI
14 0
