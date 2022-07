Kdaj in zakaj je otroški pograd najboljša izbira?

icon-expand

Otroška soba otroku podnevi služi kot igralnica ali učilnica, ponoči pa kot spalnica. Da imajo otroci v otroški sobi dovolj prostora za prostočasne aktivnosti ter šolske obveznosti, jo je smiselno urediti tako, da je spalni del udoben in varen, hkrati pa ne zavzema preveč prostora. Otroški pogradi predstavljajo odlično rešitev – sploh v sobah, ki si jo delita dva ali več otrok. Otrokom omogočajo miren spanec, hkrati pa otroški sobi dopuščajo vso prostornost in svobodo za igranje, ustvarjanje, raziskovanje ter sproščanje.

Kdaj in zakaj kupiti otroški pograd? Razlogi za nakup kakovostnega otroškega pograda so lahko različni. Vsekakor pa je o takšnem nakupu vredno razmisliti ob naslednjih situacijah: 1. Otroška soba je manjša, zato zahteva načrtovanje premišljenih rešitev. Sodobni dizajni otroških pogradov omogočajo res domiselne rešitve – tudi za sobe, kjer spi le en otrok oziroma mladostnik. Premostitev morebitne prostorske stiske je s pogradom zagotovljena! 2. Kadar se družina poveča, a ne želimo, da se igralno-ustvarjalni prostor v otroški sobi zmanjša. Premišljeno izbran otroški pograd omogoča win-win kombinacijo za vse, ki si otroško sobo delijo. 3. Ob prenovi otroške sobe, v katero želimo vključiti najmodernejše in najuporabnejše rešitve. Moderni pogradi so zasnovani tako, da presežejo posameznikova pričakovanja. Časi pogradov, ko se jih je uporabljalo po sili razmer, so že davno mimo. 4. Za opremo vikendov ali počitniških nastanitev. Večina otroških pogradov je primerna tudi za spanje odraslih, saj je standardnih dimenzij 90x200, hkrati pa ima ustrezno nosilnost. Zakaj kupiti otroški pograd? Preprosto zato, ker ta otroku omogoča več prostora za različne aktivnosti, prostoru pa da več zračnosti. Zaradi svoje domiselne izvedbe domu prinaša veliko več, kot izgleda na prvi pogled. Modro izbran otroški pograd je namreč sinonim za pregovor: Manj je več.

Ali je spanje na pogradu varno? Seveda! Najnovejši otroški pogradi so zasnovani tako, da omogočajo lahkotnost in varnost spanca hkrati. Zgornjim ležiščem je dodano varovalo v obliki varnostne ograje, ki ščiti pred morebitnim padcem, hkrati pa se moderni pogradi od tistih iz starih časov razlikujejo tudi po svoji nekoliko nižji višini, kar jih dela še varnejše. Pogradom je za lažji dostop dodana stabilna lestev, pogosto pa so narejeni tako, da vključujejo stopnice, ki omogočajo še udobnejši in varnejši vzpon na zgornje ležišče. Priporoča se, da na zgornjem ležišču spi starejši otrok, spodaj pa mlajši, ki je dopolnil vsaj dve leti. Zgornjih starostnih omejitev glede uporabe pograda ni, vsaj če je ta zasnovan kot pograd, ki se lahko uporablja še pozno v čas študentskih let.

Veste, da obstaja tudi pograd za enega in pograd za tri? Ponudba vrhunskih otroških pogradov je res odlična in mnogokrat zelo izvirna. Poleg čudovitih klasičnih pogradov za dve osebi , kot so na primer estetsko dovršen moderen pograd Max 2, masiven cenovno dostopen pograd Nero, ki je na voljo tudi kot kotni pograd, ter domiseln otroški pograd Round, ki vsebuje tudi pisalno mizo in prostorna predalnik za shranjevanje igrač, oblačil ali drugih otroških potrebščin, je mogoče najti tudi funkcionalen pograd za enega ali celo pograd za spanje treh otrok. Med pogradi za enega s svojo uporabnostjo izstopata sanjski pograd Dream, ki omogoča dodaten prostor za igranje, hkrati pa nudi dovolj prostora za shranjevanje otrokovih stvari, ter pograd Max 4 (na voljo je v petih različnih barvah), ki poleg udobnega ležišča vključuje tudi pisalno mizo, garderobno omaro, dve nižji omarici ter izvirno zasnovane stopnice s predali.

Za otroške sobe, ki potrebujejo spalno rešitev za več kot dva otroka, bodo odlično poskrbeli pogradi, ki imajo širše spodnje ležišče oziroma taki, ki vključujejo tudi izvlečno ležišče. Tak je na primer kakovosten pograd Maxim, ki ima spodnje ležišče dimenzij 120 x 200, kar nudi prijetno spanje trem otrokom – enemu zgoraj in dvema spodaj. Maxim je zmagovalna kombinacija v otroški sobi tudi zato, ker vključuje še predal za shranjevanje ter stopnice s predali, ki omogočajo dodaten prostor za shranjevanje, s tem pa možnost popolno urejene in funkcionalne otroške sobe. Pograd Carino 190x80 z možnostjo dodatnega ležišča pa bo poskrbel za kar tri samostojna ležišča na enem samem otroškem pogradu.

Varen spletni nakup pograda pri prvem spletnem trgovcu pohištva Nakup otroškega pograda je izjemno hiter, varen in poln dodatnih ugodnosti, če se prepustite brezplačnim nasvetom strokovno usposobljenega osebja in vsak dan osveženi ponudbi Salona pohištva Furnitura, ki z 12-letno tradicijo zavzema pozicijo prvega spletnega trgovca pohištva v Sloveniji. Garantirano najnižje cene, a ne za ceno kakovosti, pogosti popusti in sezonske akcijske, možnost plačila na obroke ter vračila izdelkov v 365 dneh, enoletna garancija in možnost ogleda določenih izdelkov pred nakupom v živo v showroomu v BTC-ju v Ljubljani so le nekatere od prednosti Salona pohištva Furnitura. Za nasvet glede nakupa otroškega pograda, ideje pri opremljanju otroške sobe ali glede izrisa prostorov se lahko vedno obrnete za Furniturino ažurno in dostopno ekipo – pokličite jih na telefonsko številko: 070 458 517 ali jim pišite na e-naslov: prodaja@salonpohistva.si. Z veseljem vam bodo pomagali pri soustvarjanju doma, pisarne ali vrta!

