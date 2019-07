Kdaj je otrok dovolj star, da ga lahko pustimo samega doma?

Med starši, predvsem mladimi mamicami, se pogosto pojavi razprava o tem, kdaj je otrok dovolj samostojen in zrel, da ga lahko za nekaj ur pustimo samega doma – brez skrbi, da si bo po nesreči kaj naredil, odprl vrata neznancem, ali celo odtaval od doma. Kako oceniti, kdaj otroku lahko toliko zaupamo, da smo lahko brez skrbi za njegovo varnost, tudi če nas ni kakšno uro doma?

Na to vprašanje enoznačnega odgovora ni, saj je odvisno predvsem od otroka, pa tudi od staršev, pravi Gabrijela Fidler, psihologinja šolske svetovalne službe na Gimnaziji Velenje. Tudi v družinskem zakoniku starost otroka, ki je lahko sam doma, ni opredeljena. "Zakon, ki ureja družinska razmerja (Družinski zakonik) v zvezi z vprašanjem, kdaj lahko otrok ostane sam doma, nima posebnih določb. Starši so tisti, ki otroka najbolje poznajo in presodijo, kdaj in koliko časa ga lahko pustijo doma samega v različnih starostnih obdobjih in glede na otrokovo zrelost," so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V 137. členu je navedeno le, da morajo starši "svojim otrokom omogočiti zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo". "Če iščemo vzporednice s šolo, mora imeti prvošolček še spremstvo v šolo, od drugega razreda pa ne več – torej nekje s sedmimi oziroma osmimi leti," pravi Fidlerjeva. Kasneje to sicer ni več nujno, je pa priporočljivo vsaj še v prvi triadi.

Starši morajo preceniti, kdaj je otrok lahko sam doma. FOTO: Shutterstock

Predšolski otroci pa v nobenem primeru še niso dovolj samostojni ali zreli, da bi jih lahko puščali same doma ali na igrišču. Zaradi svoje zvedavosti in radovednosti namreč hitro pozabijo na previdnost, pravi psihologinja. "Nekje pri osmih letih pa otrok postopoma že zna predvideti nevarnost, hkrati pa razvije tudi občutek za čas," še dodaja. "Bistveno pa je, da starši v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom skrbijo za korist otroka. Starši delajo v korist otroka, če, zlasti ob upoštevanju osebnosti otroka, njegove starosti in razvojne stopnje ter hotenj, primerno zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka, ter mu nudijo primerno vzgojno vodstvo in ga spodbujajo v njegovem razvoju,"so še poudarili na ministrstvu. Kako presoditi samostojnost otroka? Kot pravi psihologinja, starši najbolje poznajo svojega otroka, zato naj ga opazujejo, kako odreagira v nepredvidenih situacijah, kako se drži ure, koliko se spozna na čas in kakšen je njegov občutek za predvidevanje nevarnosti. "Otroka naj poučijo o možnih nevarnostih, z njim naj se pogovarjajo, kako odreagirati v kakšni situaciji, seveda pa naj to ne postane neko urjenje ali celo pretirano strašenje, da se bo otrok zaklepal, nikomur odgovarjal," pravi Fidlerjeva. Učenje samostojnosti otroka se začne že tako, da otroka vključimo v družinske zadolžitve, pogovore in odločitve, saj bo tako prej začel prevzemati tudi odgovornost, pravi psihologinja. Tudi navajanje na samostojnost, ko ni nikogar doma, naj se začne postopoma. Starši naj presodijo, kdaj so njihovi otroci dovolj zreli, a zagotovo to še niso v predšolskem obdobju. "Nekje v drugem, tretjem razredu lahko postopoma preizkušajo, kako bo otrok reagiral, če ga za krajši čas pustijo samega in potem lahko postopoma ta čas podaljšujejo. Seveda vseh nevarnosti ne gre predvideti in lahko se zgodi nesreča tudi pri starejšem otroku," pravi Fidlerjeva.

Otroka na samostojnost navajamo postopoma, tudi preko pogovorov in krajših odsotnosti. FOTO: Shutterstock

'Helikopterska vzgoja' ne pripomore k razvoju samostojnega in odgovornega otroka Psihologi opažajo, da so danes starši bolj zaščitniški, zato tudi otroci kasneje postajajo samostojni, odgovorni. "Poznamo izraz "helikopterska vzgoja", ki se je starši danes zelo pogosto poslužujemo in svojega "helikopterja" velikokrat ne izključimo niti v najstniških letih, kar pomeni, da budno bedimo nad svojim otrokom, mu gladimo poti in odstranjujemo ovire, da ga ja ne bi kaj ranilo ali prizadelo. S tem vsekakor ne pripomoremo k razvoju samostojnega, samozavestnega in odgovornega otroka," opozarja Fidlerjeva. Seveda vedno obstajajo tudi izjeme. Namesto, da želijo starši imeti vse pod nadzorom, naj otroka preizkušajo in postopoma podaljšujejo čas, ko je otrok samostojen in sam. Pri tem pa ni dobro pretiravati – ne v eno ne v drugo smer. "Če ima otrok z vzgojo dobro zadovoljeno potrebo po varnosti, se mu bo krepila tudi samopodoba, imel bo večji občutek moči in potrebe po samostojnosti. Umetnost vzgoje staršev pa je, da ustvarijo ravnotežje med njima," še meni psihologinja. Kako otroka navajati na to, da je sam? Kdaj je pravi čas, da otroka začnemo postopoma navajati na samostojnost? Ko starši začutijo, da ima otrok dovolj razvit občutek varnosti, da se zna sam zaposliti, biti samostojen, pravi psihologinja. Takrat lahko začnejo postopoma testirati, kako se otrok obnaša, ko je sam doma. Najprej za nekaj minut, nato pa postopoma čas podaljšujemo. Psihologinja svetuje, da otroka v prvi triadi osnovne šole ne puščamo samega doma več kot uro ali dve. Pri tem je treba poskrbeti, da ga vsaj vmes pride kdo pogledat. Nato pa lahko ta čas postopoma podaljšujemo do osemurnega delovnika staršev, pravi. "Čas bo otroku vsekakor hitreje minil, če bomo poskrbeli za kakšne zadolžitve, manjše opravke, naloge, s čimer se bo zamotil. Hkrati je treba poskrbeti še za varnost doma oziroma se z otrokom pogovoriti o tem (na primer različna zdravila, kemikalije, orodja …). Pogovoriti se moramo tudi o tem, kako bo reagiral, če se mu kaj zgodi – ni dovolj, da mu damo le navodila, številke ... Najbolje ga je vprašati, kako bi reagiral in mu potem povedati, kako bi bilo prav ali morda bolje," pravi Fidlerjeva.

Pomembno je tudi, da poskrbimo, d a ima otrok zadolžitve v naši odsotnosti, da mu bo čas hitreje minil. FOTO: Shutterstock