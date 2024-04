Kdaj je pravi čas za menjavo zavornih ploščic in diskov?

S 15. marcem so na cestah spet dovoljene letne pnevmatike, če to omogočajo vremenske razmere. Enako, kot so pogoj za varno vožnjo dobre pnevmatike, so ključnega pomena tudi dobre zavore, ki poskrbijo, da se bo vozilo v nevarni situaciji pravočasno ustavilo. Čeprav so temperature že visoke, pa so številni odseki cest še vedno spolzki, na cestah je veliko umazanije, prav tako pa so tedni, ki so pred nami, tudi nadpovprečno deževni. To pomeni tudi daljšo zaviralno pot vozila.

Ob menjavi pnevmatik preverite še zavore

Prav zato pri Peugeotu svetujejo, da bi moral vsak voznik ob menjavi pnevmatik poskrbeti tudi za temeljit pregled zavornega sistema. Pri Peugeotu priporočajo, da ob menjavi zimskih pnevmatik za letne, mehanik preveri še stanje zavornih ploščic. Pomembno je namreč, da menjavo zavornih ploščic opravite takoj, ko prepoznate prve znake okvare. V nasprotnem primeru lahko že v naslednjih kilometrih pride do tudi popolne odpovedi zavor na vašem avtomobilu, kar je lahko usodno.

Dobro je vedeti, da se je sestava zavornih materialov v zadnjih letih zelo spremenila. Na to je v prvi vrsti vplivala prepoved uporabe določenih materialov v zavornih ploščicah. V vsaki zmesi tornega materiala zavorne ploščice je vsaj 30 različnih komponent, prava vsaka pa skrbi za določeno lastnost zavorne ploščice. Zato nikoli, še posebej pa pri zavorah, ni dobro posegati za poceni izdelki, ampak izberite preverjene originalne, ali pa originalom enakovredne nadomestne dele, svetujejo pri Peugeotu.

"Zavorne ploščice so ob zavornih diskih najbližje samemu dogajanju pri zaviranju, zato je zelo pomembno, v kakšnem stanju so. Zavorne obloge namreč delujejo neposredno na zavorne diske, ki vplivajo na gibanje avtomobilskega kolesa – ploščice pri pritisku na zavoro stisnejo diska, ki zaradi trenja nato ustavita vozilo," pravi vodja prodaje nadomestnih delov pri znamki Peugeot Anže Vovk.

Zavorne ploščice je treba pravočasno zamenjati

Naloga zavornih ploščic je, da poskrbijo za potrebno trenje, ki ustavi kolo in posledično samo vozilo. Zavorne ploščice so potrošni del, tako kot zavorni diski pa se ob pogosti uporabi med zaviranjem zaradi drsenja drug ob drugega in s trenjem, ki nastane na stičnih površinah, obrabijo in jih je treba redno pregledovati in menjati. Pravila, po koliko prevoženih kilometrih je treba zamenjati zavorne ploščice in zavorne diske, ni, saj je to v veliki meri odvisno od obrabe različnih komponent in načina vožnje. Zagotovo pa velja, da mora biti menjava redna in pravočasna, saj le tako poskrbimo za optimalno delovanje zavornega sistema pri avtu in večjo varnost tako voznika in potnikov kot drugih udeležencev v prometu. Spomladi je na cestah tudi veliko kolesarjev in pešcev, ki vam lahko nepričakovano skočijo pred vozilo.

Akcija velja za vsa vozila, ne glede na znamko in starost

Zaradi različnih dejavnikov, kot je bolj športna vožnja in prepogosto ponavljajoče zaviranje zaradi večjih hitrosti, se lahko zavorne ploščice obrabijo še bistveno prej, kot bi pričakovali, ali se zaradi povišanih temperatur spremeni struktura naležne površine. Eden od pokazateljev, da so zavorne obloge zelo načete je lahko tudi cviljenje zavor, ni pa nujno, da je to vzrok. Zato je priporočljivo, da stanje zavor ob vsakem rednem pregledu vozila in tudi ob spomladanski in jesenski menjavi pnevmatik pogleda še serviser.

"Da z vašim zavornim sistemom nekaj ni v redu, so največkrat krive prav obrabljene ali izrabljene zavorne obloge, ki jih je v takšnem primeru treba čim prej zamenjati. Z menjavo teh elementov seveda ne gre odlašati, saj morajo biti zavore vedno optimalno pripravljene na uporabo. Brez njih namreč avtomobila ne moremo varno ustaviti" svetuje Vovk, ki dodaja, da bomo življenjsko dobo novih zavornih ploščic podaljšali, če bomo istočasno zamenjali tudi diske.