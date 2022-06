Kdaj je pravi čas za nakup nove vzmetnice

Ta še zdaleč ni le kup pene na kateri spimo, ampak tisti ključni element, ki skrbi za zdravo in udobno preživljanje vaših nočnih uric. Zato je nadvse pomembno, da investirate v kakovostno in za vas primerno vzmetnico . To lahko sedaj dobite po zelo ugodni ceni – v salonu pohištva Furnitura.

5. Poškodbe na ležišču : vse vdolbine, raztrgana tkanina in vidni notranji deli vzmetnice so alarmi, ki napovedujejo nujno menjavo vašega ležišča.

3. Ko prebujanje postane nočna mora : če se na svojem ležišču zbujate togi in z bolečinami, je to zagotovo znak, da je čas za njegovo menjavo.

2. Dotrajanost materialov : ste vedeli, da vaša vzmetnica v 7 letih naredi približno 20.000 delovnih ur? Dotrajani materiali so precejšen problem, saj izgubljajo na elastičnosti in tako vašemu telesu ne morejo več zagotavljati ustrezne podpore za pravilno lego hrbtenice.

1. Pravilo sedmih let : vsak izdelek ima določeno življenjsko dobo in enako velja tudi za vzmetnice. Idealno je, da vsakih 7 let zamenjate svoje ležišče, predvsem zaradi higienskih razlogov in spreminjajočih se potreb vašega telesa po udobju v različnih življenjskih obdobjih.

Sinonim za kakovosten spanec predstavlja slovensko podjetje Meblo JOGI d.o.o., katerega skrbno izbrana ponudba vas čaka tudi pri salonu pohištva Furnitura. Njihova ležišča lahko uporablja prav vsak – od razposajenega malčka do obilnega gospoda. Katerega boste izbrali, pa je odvisno od vaših spalnih potreb in želja:

Vsako ležišče naj bo izbrano individualno, saj mora v popolnosti ustrezati vašemu telesu – se mu prilagajati in ga podpirati na kritičnih točkah. Na trgu danes poznamo različne tipe vzmetnic, ki so primerne za najrazličnejše uporabnike.

Tista najbolj osnovna je klasična vzmetnica, katere notranjost sestavlja Bonell vzmetenje in plast poliuretanske pene, ki se prilagodi vašim linijam telesa. Sodobne klasične vzmetnice imajo kvalitetno vzmetenje in vsebujejo protibakterijsko prevleko. Ta tip ležišča je primeren za osebe, ki pri spanju niso posebej zahtevne.

Nekoliko bolj dodelane so žepkaste vzmetnice. Sestavljene so iz eno ali več conskega jedra z žepkastimi vzmetmi, ki se individualno prilagajajo vašemu telesu. Dodatno udobje zagotavljajo kvalitetne pene in snemljiva pralna prevleka, zato je ležišče primerno tudi za alergike.

Prvaki med vzmetnicami so zagotovo vzmetnice z lateksom ali spominsko peno, ki so primerne za tiste najbolj zahtevne spalce. Jedro je večinoma 5-consko ali 7-consko. Te so sestavljene iz žepkastih vzmeti, ki jih obdaja spominska pena in lateks. Gre za vzmetnice, ki so kar najbolj primerne za ljudi z bolečinami v hrbtenici in alergike, saj ima lateks izjemne antibakterijske lastnosti.

Posebno mesto med vzmetnicami zasedajo ortopedska ležišča, ki so prva izbira uporabnikov z ortopedskimi težavami in bolečinami v križu, hrbtenici in ramenskem obroču. Njihova glavna prednost je veliko število vzmeti, ki zaradi svoje prožnosti zagotavljajo ustrezno podporo celotnemu telesu.