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Napad na policiste in streli v Škofji Loki: kje so meje uporabe sile?

Ljubljana, 30. 09. 2026 20.02 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
Rene Markič
Policija, splošna

V policijski akciji, ki se je odvijala v torek v večernih urah v Škofji Loki, je bil hudo poškodovan 22-letnik, ki je z ostrim predmetom napadel policiste in poskušal ukrasti reševalno vozilo. Primerov je bilo v zadnjem času več. Kdaj policisti lahko uporabijo silo? Posnetke intervencije smo analizirali z varnostnim strokovnjakom.

Streljanje v Fužinah, napad na policista v Kočevju pa policijska akcija zaradi 21-letnika, ki je na gorenjski avtocesti razorožil policista in nanj streljal. To je le nekaj intervencij, s katerimi so se policisti soočili v tem letu. A vsak primer ima svoje specifike, pravi strokovnjak za varnostna vprašanja Mile Nunič. Glede na posnetek gre očitno za policijsko intervencijo z udeležbo reševalnih vozil in potem očitno za uporabo strelnega orožja, pojasni. "To je samo dokaz, da je opravljanje policijske intervencije v vseh primerih zahtevno opravilo," doda.

Policisti v skrajnih primerih lahko uporabijo prisilna sredstva, mora pa biti za to, kot pravi, izpolnjenih več pogojev. Med drugim, ko z opozorilom, ukazom ali izvedbo drugih pooblastil ne morejo uspešno opraviti policijske naloge. Pri tem pa morajo upoštevati načelo sorazmernosti. Kot izhaja iz zakona, je hujša pooblastila mogoče uporabiti le, ko so bila milejša neuspešna.

"Zakon striktno določa, v katerih primerih se lahko uporabi strelno orožje: sočasen protipraven napad, ogroženost življenja ali da oseba poseduje strelno orožje, eksplozivno napravo itd.," navaja Nunič. V nasprotnem primeru gre za nezakonito rabo. Že pred uporabo sile pa morajo izvesti točno določen protokol.

"Policist pred uporabo strelnega orožja osebo opozori, izstreli opozorilni strel in po uporabi vedno mora biti imenovana komisija s strani Generalne policijske uprave," še pove Nunič, ki nato presoja strokovnost, zakonitost in pravilnost uporabe orožja. In če obstajajo razlogi za uporabo sile, je prav – pravi Nunič – da jo uporabijo. A prav vprašanje o morebitni pretirani uporabi sile s strani policistov te dni zaposluje sodnike. Enemu, po intervenciji na Čopovi v Ljubljani pred dvema letoma, po kateri je umrl Armin Đutović, očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti, peterici pa opustitev pomoči.

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KOMENTARJI25

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DasaizDalasa
30. 09. 2026 21.23
Pravilno, treba ga je ustaviti na najkrajši možen način preden naredi škodo.
Odgovori
0 0
Misika1967
30. 09. 2026 21.04
A bo minister piling odstopil??? Ocitno ni kos situacijam. Je najbrz nemocen.
Odgovori
-1
2 3
jank
30. 09. 2026 20.50
Skrajni desničarji so očitno garant za nasilje. Janša hoče tudi v tem pogledu posnemati Trumpa.
Odgovori
-3
2 5
jank
30. 09. 2026 20.42
Varnostna situacija se je v državi samo še slabša. Pa ni več dneva, ko se ne bi zgodilo nekaj podobno hudega kot je ta primer. Pa tako so desničarji kričali, da je bila varnost v času prejšnje vlade grozna, čeprav smo bili 4. najbolj varna država na svetu. Sedaj pa je vse OK, čeprav se skoraj vsaki dan strelj ali pa dogaja hujše nasilje.
Odgovori
-2
5 7
Kod.
30. 09. 2026 20.49
Malo ste smešni,kričiste policijska država,zahtevaste čim manjša pooblastila policistom,ko je desna vlada razlagaste kako je vsak hujše nasilje😁
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+2
3 1
jablan
30. 09. 2026 20.35
Ne on te napade z nožem ti ga pa moraš pobožat
Odgovori
+13
14 1
jank
30. 09. 2026 20.30
No, to je Janševa in Matozova policija, ki vse bolj spominja na Trumpovo. Ali je bilo zares treba ustreliti človeka, ki je bežal??? Ali so bili policisti življenjsko ogroženi? Očitno ne!
Odgovori
-7
5 12
Bolfenk2
30. 09. 2026 20.32
Je treba. Za bolj varne ulice.
Odgovori
+6
11 5
jank
30. 09. 2026 20.33
Bolfenk, tršo pečen janšist podpira vse hujše nasilje.
Odgovori
-1
6 7
jablan
30. 09. 2026 20.35
Seveda je treba
Odgovori
+4
7 3
Bolfenk2
30. 09. 2026 20.42
Jank nisem ravno janšist čeprav podpiram novo vlado. Janša mi deluje premalo odločen. Raje sem volil Stevota in Resnico.
Odgovori
-1
2 3
Bolfenk2
30. 09. 2026 20.26
Me pa zanima kateri skupini pripada 22 letni kriminalec glede na to da niste napisali, da je slovenski državljan? Vsi vemo kdo so kirurgi z noži.
Odgovori
+3
7 4
Bolfenk2
30. 09. 2026 20.24
Vsa čast policiji, da si končno upa proti najhujšim kriminalcem uporabiti tudi orožje. Verjetno je to posledica nove bolj razumne vlade in ministra. Res škoda stroškov za sodni proces in zapor za take kriminalce, ki ogrožajo življenja nedolžnih.
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+10
14 4
Mučenik
30. 09. 2026 20.23
KAKŠNE MEJE, policija tako ali tako kar naredi naredi narobe, baraboni pa lahko počnejo kar hočejo, tako to zgleda, če ima barabon več pravic, kakor ima policist pooblastil............
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+8
10 2
bohinj je zakon
30. 09. 2026 20.22
Resna zadeva. Lahko bi koga zadeli. Pri streljanju.
Odgovori
-4
3 7
jablan
30. 09. 2026 20.36
Sej so tapravga
Odgovori
+2
3 1
Radte2nje
30. 09. 2026 20.20
vsa čas policiji
Odgovori
+6
9 3
Vrana in vrabček
30. 09. 2026 20.20
Tole se zadnje čase prepogosto dogaja 🥺. In potem, če zaradi pretirane grobe obravnave človeka še ubijejo, pa zavlečejo postopek, da zastara in se jim nič ne zgodi (primer iz Čopove). Pri ljudeh s psihičnimi težavami, bi pa sploh morali postopati drugače- vsekakor brez streljanja. To so bolni ljudje, ki potrebujejo pomoč in ne obravnavo s strani ne preveč usposobljenih policajev, ki znajo obvladovat situacijo samo s streljanjem.
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-15
2 17
jablan
30. 09. 2026 20.36
Ljudje s tezavami morajo biti v bolnivi ne na prostosti
Odgovori
+5
6 1
?eso
30. 09. 2026 20.18
Čigave meje ? Barab ali policajev ?
Odgovori
+8
8 0
Spining
30. 09. 2026 20.16
V zadnjih 10ih letih so se ljudje zelo spremenili, hvala bogu, ne vsi. Procent norcev in agresivcev pa se je konkretno povečal. Policistom kapo dol, pravzaprav vsem, ki delate z ljudmi. Ni lahko!
Odgovori
+14
16 2
aviktora
30. 09. 2026 20.16
Napadalca v vato zavijte!
Odgovori
+6
9 3
chubba
30. 09. 2026 20.06
Kaj vam ni jasno?
Odgovori
+10
11 1
chubba
30. 09. 2026 20.08
Ta jo je še dobro odnesel ali ste pa morda željni smrti nedolžnih občanov in na koncu tudi policistov, ki bi naj vas "nedolžne" občane pred temi psihopati zaščitili??
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+12
13 1
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