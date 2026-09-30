Napad na policiste in streli v Škofji Loki: kje so meje uporabe sile?

Streljanje v Fužinah, napad na policista v Kočevju pa policijska akcija zaradi 21-letnika, ki je na gorenjski avtocesti razorožil policista in nanj streljal. To je le nekaj intervencij, s katerimi so se policisti soočili v tem letu. A vsak primer ima svoje specifike, pravi strokovnjak za varnostna vprašanja Mile Nunič . Glede na posnetek gre očitno za policijsko intervencijo z udeležbo reševalnih vozil in potem očitno za uporabo strelnega orožja, pojasni. "To je samo dokaz, da je opravljanje policijske intervencije v vseh primerih zahtevno opravilo," doda.

Policisti v skrajnih primerih lahko uporabijo prisilna sredstva, mora pa biti za to, kot pravi, izpolnjenih več pogojev. Med drugim, ko z opozorilom, ukazom ali izvedbo drugih pooblastil ne morejo uspešno opraviti policijske naloge. Pri tem pa morajo upoštevati načelo sorazmernosti. Kot izhaja iz zakona, je hujša pooblastila mogoče uporabiti le, ko so bila milejša neuspešna.

"Zakon striktno določa, v katerih primerih se lahko uporabi strelno orožje: sočasen protipraven napad, ogroženost življenja ali da oseba poseduje strelno orožje, eksplozivno napravo itd.," navaja Nunič. V nasprotnem primeru gre za nezakonito rabo. Že pred uporabo sile pa morajo izvesti točno določen protokol.

"Policist pred uporabo strelnega orožja osebo opozori, izstreli opozorilni strel in po uporabi vedno mora biti imenovana komisija s strani Generalne policijske uprave," še pove Nunič, ki nato presoja strokovnost, zakonitost in pravilnost uporabe orožja. In če obstajajo razlogi za uporabo sile, je prav – pravi Nunič – da jo uporabijo. A prav vprašanje o morebitni pretirani uporabi sile s strani policistov te dni zaposluje sodnike. Enemu, po intervenciji na Čopovi v Ljubljani pred dvema letoma, po kateri je umrl Armin Đutović, očitajo povzročitev smrti iz malomarnosti, peterici pa opustitev pomoči.