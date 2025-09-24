Svetli način
Kdaj lahko v blokih pričakujejo začetek ogrevanja?

Ljubljana, 24. 09. 2025 06.23 | Posodobljeno pred 1 uro

Medtem ko se ob nenadnih jesenskih ohladitvah iz marsikaterega dimnika že pokadi dim, prebivalci večstanovanjskih stavb še čakajo, da bo izpolnjen pogoj za začetek kurilne sezone. Kakšni so ti pogoji?

V Sloveniji velja, da se kurilna sezona začne, ko živo srebro v drugi polovici leta tri dni zapored ob deveti uri zvečer pokaže 12 stopinj ali manj.

To pravilo sicer od leta 2008 ni več zavezujoče, a se ga drži večina upraviteljev. Ta prag je po navadi v Ljubljani dosežen konec septembra ali začetek oktobra, lani na primer je bil pogoj izpolnjen že 15. septembra, medtem ko se letos še ni dovolj ohladilo.

Povprečno traja kurilna sezona v nižinah od šest do osem mesecev, imajo pa višjeležeči predeli praviloma daljšo kurilno sezono, ponekod tudi do 11 mesecev.

Stanovalci večstanovanjskih stavb lahko svojo željo po začetku ogrevanja uskladijo z upravnikom večstanovanjske stavbe, oziroma neposredno z vzdrževalcem toplotne postaje.

Večina teh je sicer danes že avtomatiziranih, kar pomeni, da imajo že shranjene želene temperaturne režime in se ob določenih pogojih same vklopijo.

Podobno kot začetek, je tudi konec kurilne sezone odvisen od temperatur. Ta se konča tretji dan, ko je zunanja temperatura v prvi polovici leta ob deveti uri zvečer tri dni zapored višja ali enaka 12 stopinjam.

Po navadi je to konec aprila oziroma začetek maja.

