Dars objavil, kdaj na pot, da ne obtičite v prometnem zamašku

Poletne selitve narodov so se že začele in ni nam treba daleč, da bi dobili potrditev za to. Dovolj je, da se ozremo na naše ceste.

V četrtek, ko se je za številne v naši soseščini zaradi praznika začel podaljšani vikend, se je pot od Ljubljane do Kopra podaljšala kar za tri ure. Prometni strokovnjaki so sicer to pričakovali, močno povečan promet napovedujejo vse do ponedeljka ter na državni praznik, 25. junija.

Začenjajo se tudi šolske počitnice v Sloveniji. Sicer pa bodo prometne obremenitve izrazite ves naslednji teden, še napovedujejo na prometno-informacijskem centru.