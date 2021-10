Kdaj naj začnem uporabljati anti-age kremo?

Tanke linije in majhne gubice se pojavijo najprej. Na suhi in svetli koži hitreje kakor na mastni. Pa vendar, z začetkom pravilne nege ne smemo odlašati. Koža z leti postaja vse bolj zahtevna in utrujena, zato je potrebno izbrati kremo , ki bo koži popolnoma odgovarjala.

Hialuronska kislina je naravna sestavina človeškega telesa, najdemo jo v tekočini okoli očesnega zrkla, vezivnih in živčnem tkivu, koži ter sklepih. Njeno delovanje najučinkovitejše vpliva na elastičnost kože, sodeluje v procesih nastajanja kolagena in elastina, skrbi pa tudi za vlaženje in čvrstost kože. Ima izjemno dobro sposobnost zadrževanja vode v tkivih, saj lahko zadrži tudi do 1000-kratno maso vode glede na lastno težo. Je tudi ključna komponenta zdrave kože.

V poplavi kozmetičnih izdelkov pa je težko najti kremo, ki bo primerna za vaš tip kože, je naravna, varna in cenovno dostopna. Izbiro vam lahko olajšamo, saj ima krema proti gubicam 4D Hyaluron vse naštete lastnosti in še več. Vsebuje kar 5 izdelkov v 1 , ne povzroča alergijskih reakcij in je primerna za vse tipe kože. Najboljše pa je, da ne deluje samo kot krema proti gubicam, izkazala se bo tudi kot odlična podlaga za dolgo obstojna ličila.

Kako lahko opazimo pomankanje hialuronske kisline?

Pomanjkanje hialuronske kisline pa najhitreje opazimo kot suho kožo, neelastičnost ter s pojavom gub. Ko se koža stara, naše celice tvorijo manj hialuronske kisline, obstoječa pa se začne razkrajati. To lahko povzroči suhost kože in je tudi eden od dejavnikov, ki so odgovorni za vidne znake staranja kože, kot so drobne linije in gube, izguba volumna in izguba prožnosti.

Hialuronska kislinaintenzivno vlaži obraz. S počasnim sproščanjem molekul vode je koža stalno vlažna in nahranjena od znotraj. Spodbuja rast kožnih celic in omogoča nastanek kolagenskih vlaken. S svojim delovanjem uspešno zakrije gube in linije, ohranja gladko kožo in mladosten videz.