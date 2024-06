Kdaj pride pravo poletje: kaj o tem pravita vremenska pratika in ljudsko izročilo

Vremenska opozorila so v teh dneh precej pogosta. Po deževnem maju se dež kar ne more posloviti niti junija. Kako torej kaže, kdaj bo posijalo sonce? Kaj pravi ljudsko izročilo in vremenska pratika – kdaj se bo začelo poletje. O tem smo se pogovarjali z ljubiteljskim vremenarjem Dušanom Kaplanom.