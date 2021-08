Kdaj se bo preko 120-metrske jeklene brvi mogoče podati na desni breg Soče?

Nad reko Sočo v Solkanu se od marca letos razteza 120-metrska jeklena brv, za katero so postavili temelje že pred letom dni ter jo prek lanske jeseni in zime dokončali. A namesto, da bi se po dolgo pričakovani brvi, ki je del interregovega čezmejnega projekta, lahko popeljali domačini in gostje s kolesi, je dostop po njej onemogočen. Zakaj in kdaj se bo mogoče po impozantnem visečem mostu podati na desni breg reke Soče ter od tam naprej v Italijo oziroma Posočje?