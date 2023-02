Kdaj se bo pričela prestolnica kulture GO 2025?

Tradicionalno branje Prešernove poezije ob kulturnem prazniku so v Novi Gorici izkoristili za razkritje datuma začetka projekta Evropske prestolnice kulture 2025, ki ga bodo gostili skupaj z Gorico iz sosednje Italije. Datum, ki so ga izbrali, ni naključen, v sebi pa nosi precej simbolike so sporočili sočasno še v Ljubljani in italijanski Gorici. Še dve leti napornega dela čaka obe mesti, da bosta lahko predvidenih 600 dogodkov res spravili pod streho, tudi zato, ker so pričakovanja domačinov precej visoka.