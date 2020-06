Kdaj se bo vreme končno stabiliziralo?

Spodnja slika prikazuje t. i. ansambelski izračun meteorološkega modela GFS za Ljubljano. Zgornje krivulje prikazujejo gibanje temperature na višini, kjer zračni tlak znaša 850 milibarov (približno 1500 metrov nadmorske višine), spodnje pa količino padavin v naslednjih 16 dneh. Narejenih je 20 različnih izračunov z nekoliko spremenjenim začetnim stanjem, s katerimi vremenski prognostiki lahko ocenimo vpliv napak in nepopolnega poznavanja začetnih pogojev na razvoj napovedi. Z drugimi besedami povedano, lahko ocenimo, kako zanesljiva je vremenska napoved, in če obstaja možnost še kakšnega drugačnega scenarija. Povprečje vseh izračunov prikazuje bela, dolgoletno povprečje med leti 1981 in 2010 pa rdeča krivulja. Kaj lahko torej razberemo?

Nad nami se bo v tem tednu zadrževala zmerno topla, a hkrati tudi precej vlažna zračna masa. Spodnji del grafa, ki prikazuje padavine, je zelo "žagast", kar nakazuje na to, da se bodo padavine, plohe in nevihte v prihodnjih dneh pojavljale predvsem ob popoldnevih. To ni nič nenavadnega, saj je zaradi višje temperature pri tleh ozračje takrat najbolj nestabilno. Ker na vreme pri nas ne bo vpliva fronta, ampak višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, bodo plohe in nevihte nastajale precej naključno in se bodo zaradi šibkih višinskih vetrov le počasi premikale, zato natančna napoved po krajih in urah žal ni mogoča. Zaradi lokalnega značaja padavin bodo razlike iz kraja v kraj zelo velike. Na določenih območjih bo lahko zaradi počasnega pomikanja nevihtnih oblakov lahko padla tudi večja količina dežja, tako kot se je to zgodilo tudi v nedeljo, medtem ko bo drugje ostalo povsem suho ali pa bo dežja le za vzorec. Podobno vreme nas bo, kot vse kaže, spremljalo vsaj do konca junija. Kakšnega mraza ob tem sicer ne bo, a tudi vročinskega vala še ni na vidiku.

Vreme je tudi sicer na začetku poletja pogosteje nestabilno kot stabilno. Morda niste vedeli, ampak junij je v dolgoletnem povprečju marsikje mesec z največ padavinskimi dnevi v letu. Še posebej je to izrazito na severovzhodu države. Velika temperaturna razlika med nižjimi in višjimi plastmi ozračja, ki je bistvena za nastanek ploh in neviht, se čez poletje postopno manjša, zato je vreme v drugem delu poletja običajno bolj stabilno.