Slovenija

Prihaja Janševa vlada: kdaj se bodo predstavili ministrski kandidati?

Ljubljana, 31. 05. 2026 20.29 pred 39 minutami 2 min branja 17

Avtor:
Marko Gregorc
Janez Janša

Burno dogajanje se v novem tednu obeta na političnem parketu. Kot vse kaže bodo prvi dnevi junija Sloveniji že prinesli novo, 16. vlado Republike Slovenije, na čelu katere bo že četrtič Janez Janša. Zaslišanja ministrov si bodo v intenzivnem tempu sledila v ponedeljek in torek, poslanci pa bodo o novi ministrski ekipi glasovali že v četrtek.

  Iz 24UR: Potrjevanje vlade
    00:51
    Iz 24UR: Potrjevanje vlade
  Iz 24UR: Predstavitve kandidatov
    00:34
    Iz 24UR: Predstavitve kandidatov
  Iz 24UR: Četrta Janševa vlada
    01:29
    Iz 24UR: Četrta Janševa vlada

 

Predsednika vlade poznamo in poznamo tudi kandidate za ministrsko ekipo. Zdaj se morajo predstaviti le še v državnem zboru, kjer kakšnih večjih zapletov ni pričakovati.

V ponedeljek ob devetih zjutraj se bosta prva predstavila Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo, in Anže Logar, kandidat za gospodarskega ministra.

Tri ure pozneje sledita zaslišanji Janeza Ciglerja Kralja in Boruta Rončeviča, kandidatov za kmetijskega in šolskega ministra.

Ob 15. uri bosta pred pristojne odbore stopila kandidata za obrambnega ministra in ministrico za kulturo, Valentin Hajdinjak in Ignacija Fridl Jarc.

Še zadnji zaslišanji dneva bosta ob 17. uri, ko bosta svojo vizijo poslancem predstavljala Tadej Ostrc in Andrej Šircelj, kandidata za zdravstveni in finančni resor.

Torek zjutraj bosta ob 9. uri zaslišana Monika Kirbiš Rojs in Tone Kajzer, kandidata za kohezijsko in zunanje ministrstvo.

Ob 12. uri bosta zaslišana Franci Matoz, kandidat za notranjega ministra, in Polona Rigelj, kandidatka za ministrico za okolje.

Ob 15. uri sledita predstavitvi kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in Suzane Lep Šimenko, kandidatke za ministrico za Slovence po svetu.

Še zadnja pa bo pred poslance stopila Polona Rifelj, kandidatka za ministrico za demografijo.

Glasovanje o vladi naj bi potekalo že v četrtek na izredni seji državnega zbora. Poslanci bodo o paketu ministrskih kandidatov glasovali kot o celoti.

Če bo nova vlada potrjena – in o tem skoraj nihče ne dvomi – bo najverjetneje že v četrtek potekala njena prva seja, zatem pa bodo sledile primopredaje poslov. V javnosti so se sicer pojavila namigovanja, da predsednik vlade Robert Golob in nekateri ministri, med njimi tudi Tanja Fajon, pri primopredaji poslov ne bodo sodelovali. Na zunanjem ministrstvu in v kabinetu predsednika vlade so takšna namigovanja označili za neresnična in jih niso želeli dodatno komentirati.-

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jezna lepookica
31. 05. 2026 21.23
Ta vlada me sploh ne briga, niti poročil več ne gledam...
Odgovori
0 0
Emtisunce
31. 05. 2026 21.23
Janševa vlada je že prišla, sedaj je vprašanje kdaj bo šla ! Kaj vam ni jasn?
Odgovori
0 0
tech
31. 05. 2026 21.22
Da vidimo, če bo Lažnji.ca podprla Matoza. Glede na to koliko imajo za povedat o boju proti korupciji.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
31. 05. 2026 21.22
Matoz kot notranji minister bo imel samo eno nalogo, ščititi neslovenskega kriminalca.
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
31. 05. 2026 21.22
Spet članek, kjer bodo levaki sprostili svoje frustracije.
Odgovori
-1
1 2
Bbcc12
31. 05. 2026 21.24
Pod gGolobovim člankom si torej sprostil frustracije.
Odgovori
0 0
natmat
31. 05. 2026 21.19
Vlada lažnjivcev in prevarantov...
Odgovori
+0
3 3
ptuj.si
31. 05. 2026 21.20
Je bila 22-26.
Odgovori
+1
2 1
Bbcc12
31. 05. 2026 21.20
Res je.
Odgovori
-1
1 2
macolagobec
31. 05. 2026 21.20
..... je odšla na smetišče sramotne zgodovine!!!!
Odgovori
+1
1 0
zmago56
31. 05. 2026 21.18
Očitno je kandidacijskem listo sestavila nova koalicija in ne mediji, saj se predlog precej razlikuje od medijskih napovedi. Novi vladi pa želim, da začne čimprej delati v korist večine Slovencev in veliko uspehov pri delu.
Odgovori
+2
2 0
Bbcc12
31. 05. 2026 21.00
4. Isto sranje.
Odgovori
-2
2 4
macolagobec
31. 05. 2026 21.18
.... imaš v glavi. Spumpaj ven!
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
31. 05. 2026 21.20
Res ga imaš ja. Samo pri tebi je zabitonirano.
Odgovori
0 0
St. Gallen
31. 05. 2026 20.59
Tadej govori z latinscino vred 7 jezikov
Odgovori
+0
1 1
macolagobec
31. 05. 2026 21.18
Ja, pa še una dva v čevljih.
Odgovori
0 0
