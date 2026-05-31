Prihaja Janševa vlada: kdaj se bodo predstavili ministrski kandidati?

Predsednika vlade poznamo in poznamo tudi kandidate za ministrsko ekipo. Zdaj se morajo predstaviti le še v državnem zboru, kjer kakšnih večjih zapletov ni pričakovati.

V ponedeljek ob devetih zjutraj se bosta prva predstavila Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo, in Anže Logar, kandidat za gospodarskega ministra.

Tri ure pozneje sledita zaslišanji Janeza Ciglerja Kralja in Boruta Rončeviča, kandidatov za kmetijskega in šolskega ministra.

Ob 15. uri bosta pred pristojne odbore stopila kandidata za obrambnega ministra in ministrico za kulturo, Valentin Hajdinjak in Ignacija Fridl Jarc.

Še zadnji zaslišanji dneva bosta ob 17. uri, ko bosta svojo vizijo poslancem predstavljala Tadej Ostrc in Andrej Šircelj, kandidata za zdravstveni in finančni resor.

Torek zjutraj bosta ob 9. uri zaslišana Monika Kirbiš Rojs in Tone Kajzer, kandidata za kohezijsko in zunanje ministrstvo.

Ob 12. uri bosta zaslišana Franci Matoz, kandidat za notranjega ministra, in Polona Rigelj, kandidatka za ministrico za okolje.

Ob 15. uri sledita predstavitvi kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in Suzane Lep Šimenko, kandidatke za ministrico za Slovence po svetu.

Še zadnja pa bo pred poslance stopila Polona Rifelj, kandidatka za ministrico za demografijo.

Glasovanje o vladi naj bi potekalo že v četrtek na izredni seji državnega zbora. Poslanci bodo o paketu ministrskih kandidatov glasovali kot o celoti.

Če bo nova vlada potrjena – in o tem skoraj nihče ne dvomi – bo najverjetneje že v četrtek potekala njena prva seja, zatem pa bodo sledile primopredaje poslov. V javnosti so se sicer pojavila namigovanja, da predsednik vlade Robert Golob in nekateri ministri, med njimi tudi Tanja Fajon, pri primopredaji poslov ne bodo sodelovali. Na zunanjem ministrstvu in v kabinetu predsednika vlade so takšna namigovanja označili za neresnična in jih niso želeli dodatno komentirati.-