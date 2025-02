Kdaj se bomo lahko starostno upokojili? Meja se bo dvignila na 67 let

Gre bolj za popravke. Ministrstvo denimo tako še naprej predlaga, da bi se lahko starostno upokojili pri 67 letih, če bi imeli vsaj 15 let zavarovalne dobe. Sprememba bi se uveljavila postopno, s sedemletnim prehodnim obdobjem.

Leta 2028 bi se denimo lahko starostno upokojili, ko bi dopolnili 65 let in 3 mesece, starost bi z leti naraščala do predvidenih dopolnjenih 67 let. Ministrstvo še naprej meni, da je za upokojitev dovolj 40 let dela. Če bi imeli leta 2028 40 let zavarovalne dobe, bi se lahko upokojili s 60 leti in tremi meseci. Starostna meja se bo z leti višala, lahko pa jo boste znižali denimo na račun otrok, služenja vojaškega roka ali vstopa v zavarovanje pred 20. letom starosti.