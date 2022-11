Obkrožena in nato prečrtana številka pred kandidatom ali kandidatko, pripisi namišljenih kandidatov, risbice in karikature. Vse to so primeri neveljavnih glasovnic iz prvega kroga predsedniških volitev. Kako pa glasovati, da bo glasovnica veljavna in da bo vaša volja jasno in nedvoumno izražena? Kdaj se glasovnica šteje za neveljavno in kako postopati v primeru zmote?