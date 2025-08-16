Svetli način
Slovenija

Kdaj se nehamo počutiti mlade?

Ljubljana, 16. 08. 2025 11.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Karmelina Husejnović
Kje postaviti mejo, ko nekdo ni več mlad? Prav to so spraševali v obsežni raziskavi, ki je potekala tudi v Sloveniji. Cilj je bil ugotoviti, pri kateri starosti se ljudje v povprečju ne počutijo več mlade. Raziskava je pokazala, da to povprečje na svetovni ravni znaša 41 let, v Evropi in v Sloveniji pa 43. Še nekoliko višje mejo postavijo na Hrvaškem in v Srbiji, in sicer na 45 let.

V Sloveniji se nehamo počutiti stare pri 43 letih, kaže javnomnenjska raziskava.
V Sloveniji se nehamo počutiti stare pri 43 letih, kaže javnomnenjska raziskava. FOTO: Shutterstock

Anketirance iz 40 držav so na začetku leta spraševali, kdaj pride tisti trenutek, ko se nehamo počutiti mlade. Ob mednarodnem dnevu mladosti, ki ga obeležujemo 12. avgusta, so rezultate raziskave, ki jo je opravilo vodilno svetovno združenje za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN, predstavili javnosti. 

Če so pred sedmimi leti (2018) moški mejo v povprečju postavili pri 43, ženske pa pri 44 letih, se je meja v globalu spustila navzdol. Tako moški kot ženske v povprečju danes menijo, da se mladost preneha pri 41 letih. 

Najdlje se mlade počutijo Evropejci, čeprav se je tudi tu od leta 2018, ko so prvič izvedli to raziskavo, starost znižala za dve leti. Pred sedmimi leti so se Evropejci počutili mlade do 46. leta, danes pa se čutijo mlade do 44. 

Najnižjo starost, pri kateri se konča mladost, pa so postavili anketiranci v Afriki, kjer se je v sedmih letih "mladostna" meja znižala s 40 na 36 let. 

Seveda pa je starostna meja, ko se mladost preneha, zelo različna tudi glede na starostne skupine anketirancev. Mlajši anketiranci mejo postavijo precej nižje kot starejši anketiranci. Tako denimo tisti med 18. in 24. letom menijo, da se mladost preneha že pri 32. letih (leta 2018 so menili, da je meja 36 let). 

Z vsako starostno skupino se nato meja zvišuje: 25–34-letniki so jo postavili pri 35 letih (leta 2018 pri 38); 35–44-letniki menijo, da je ta pri 40 letih (leta 2018 pri 42); 45–54-letniki mejo postavijo pri 43 letih (leta 2018 pri 47); 55–64-letniki pa menijo, da smo mladi do 49. leta (leta 2018 do 51). Tisti v zadnji starostni skupini (nad 65 let) ocenjujo, da se mladost preneha okoli 54 leta (leta 2018 so mejo postavili pri 57 letih). 

Kako dolgo se nekdo počuti mladega, je odvisno tudi od stopnje izobrazbe. Z višanjem izobrazbe se viša tudi starostna meja, ko se posamezniki še čutijo mlade. 

In še pregled po državah. Najvišjo starost, ko se še počutijo mlade, so postavili Južnokorejci (51 let), Italijani (49 let) in Španci (48 let). Najnižjo pa Tajci (26 let), Filipinci (32 let) in Pakistanci (33 let). Slovenija je nekje v sredini in je mejo postavila nekoliko višje od globalnega povprečja, pri 43 letih, medtem ko se imajo Hrvati in Srbi za mlade še dve leti dlje (45 let). 

Raziskava je potekala med decembrom 2024 in februarjem 2025 v 40 državah sveta. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 35.515 ljudi. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih prebivalcev Slovenije med 17. in 21. januarjem 2025.

KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Albert Konečnik
16. 08. 2025 12.27
+4
Ubogi revčki, pri kakih 40 letih se že vsi počutijo stare. Pri teh letih smo še pravzaprav v najboljših letih, tako da o starosti še razmišljati ne bi smeli. Sem pa prebral zanimiv pregovor, v katerem je veliko resnice: človek je star takrat, ko ima več veselja s preteklostjo kot prihodnostjo.
ODGOVORI
4 0
MIRKO VORKAPIC GNOJ HUJSKAC
16. 08. 2025 12.46
Zanimiv pregovor, bi se strinjal
ODGOVORI
0 0
4krogci
16. 08. 2025 12.15
+5
Kar se zivi, se zivi do 12ga! Pol pa sluzba,zena,otroc,..!! Bi rekli nasi avtohtonci na Dolenskem!
ODGOVORI
5 0
Groucho Marx
16. 08. 2025 12.18
+3
Služba, to je nabiralništvo barvnih kovin...
ODGOVORI
3 0
PomisliNaSonce
16. 08. 2025 12.13
+2
Ko se naš vrt začne sprinjat iz travnika v plevelnik, nas pa to prav nič več ne moti. Nekako tako postane tudi na drugih področjih življenja. Začnemo kosit plevelnik in takrat smo stari :)
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
16. 08. 2025 12.12
Ko začnemo plačevati dolgotrajno oskrbo se glasi odgovor.
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
16. 08. 2025 12.12
+3
Po 40 letu ne proslavljati rojstnih dnevov. Živite aktivno. In bo vse ok.
ODGOVORI
3 0
analitičar
16. 08. 2025 12.11
+0
In za te raziskave mi plačujemo.
ODGOVORI
1 1
Nežna dušca
16. 08. 2025 12.09
+4
Povprašajte Trampa. Rekel bi, sem čudovit mladenič.
ODGOVORI
4 0
GhostWithAxe
16. 08. 2025 11.58
+0
V Turciji se mladost neha pri 25. V zanimivost.
ODGOVORI
1 1
Jožajoža
16. 08. 2025 11.52
+0
A si si pa kar sama? Nikogar ne najdeš? Pa saj nisi še tako stara!« je samo nekaj trapastih pripomb, ki jih moramo vsakodnevno poslušati me, samske, še vedno " mlade "ženske, ki smo vstopile v štirideseta leta.haha
ODGOVORI
2 2
Groucho Marx
16. 08. 2025 12.00
+1
Ti bi lahko imel toliko dela sam s sabo, da je smešno in žalostno, da se vtikuješ v druge.
ODGOVORI
2 1
Jožajoža
16. 08. 2025 11.50
+3
Najhujša psihiatrična diagnoza ni psihotičnost, psihoza, shizofrenija, ampak samskost!« je izjavil Andrej Perko.
ODGOVORI
5 2
PomisliNaSonce
16. 08. 2025 12.15
+1
Samski se pač dobro počurijoed plevelom...ker v partnerstvu je potrebno negovat travnik :)
ODGOVORI
2 1
Groucho Marx
16. 08. 2025 12.23
Pa dajmo rečt tako. Biti kvalitetno samski je veliko bolj odgovorno in izpolnjujoče kot imeti pri roki priročen izgovor za zapleveljen vrt. :)
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
16. 08. 2025 11.46
+2
Skratka, reveži bodo živeli 60 let in izmozgani umrli, bogataši 120 let....
ODGOVORI
2 0
dannyer
16. 08. 2025 11.49
+1
obistvu ne zdravila kiso za reeneracijo srca in jeter ter drugih organov bodoprišla na trg. po kliničnih študij naljudeh. kapljice ki popravijo vid na blizu pa bodo v zda na voljo do konca leta. oz masovno izdelava. veliko najstarejših ljudi ni so bogati ker geni nimajo radi luksuz mi imamo radi luksus epigenetika. in mnogi namenoma deljo na to da bi živeli dlje ker se bojijo smrti na voljo bodo vsem ljudem. bogati mogoče nebodo vzeli tablete ampak se gnesko spremenili smao to bo bolelo tako ,da nebodo to šli delati vsi.
ODGOVORI
1 0
Con-vid 1984
16. 08. 2025 11.45
+4
Dokler quratz dobro dela se počutimo dobro in mladostno.
ODGOVORI
4 0
dannyer
16. 08. 2025 11.40
+2
tehnično z dovolj aminokislin ,antioksidanti,minerali, vitamini in kondicija treningi normalni in ne neki super ... potem si biološko lahko tudi 40 pri 80 to potrjujejo študije. Če pa bi telo delalo 100% optimalno učinkovito pa bi bili še pri 120 letih nekje nad 60 biološko. drugače pa mladost je je premikala iz 30 ma 34 na 40 na 45 na 55 in sedaj na 65 let. biološka pa kronološka starost nista enaki eni se hitro starajo drugi počasneje. immo 3 točke staranja med 35 do 45 med 55 do 65 in 75 do 85 let lahko jih minimiziramo ,da te prihodov ni. veliko na teh področji sedaj vemo samo javnost še ne ve. vemo samo ,da ponepotrebnem iztrošimo telo prehitro. tudi za možgane smo sedaj videli kako dva elemetna preprečijo krčenje možgane. tudi pri alzhajmarjevi boezni kažejo študije. so pa nova zdravila za regeneracijsko medicino prihajajo na trg.
ODGOVORI
3 1
Sixten Malmerfelt
16. 08. 2025 11.38
+1
Ko ženska odide od tebe....
ODGOVORI
2 1
Vojko Kos
16. 08. 2025 12.34
Če je prava denarnica torej nikoli?! 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Colgate
16. 08. 2025 11.25
+5
Šport in telesna aktivnost je edina garancija, da se lahko posameznik pocuti mlajsega.
ODGOVORI
7 2
Spijuniro Golubiro
16. 08. 2025 11.21
+11
Ko ga ne moreš več žret 3 dni v kosu 🤣
ODGOVORI
11 0
Panigale
16. 08. 2025 11.53
Če treniraš dovolj pogosto se vse da. 🤪😅
ODGOVORI
0 0
Vojko Kos
16. 08. 2025 12.35
Lepa tolazba! 🤣
ODGOVORI
0 0
