Kdaj se nehamo počutiti mlade?

Anketirance iz 40 držav so na začetku leta spraševali, kdaj pride tisti trenutek, ko se nehamo počutiti mlade. Ob mednarodnem dnevu mladosti, ki ga obeležujemo 12. avgusta, so rezultate raziskave, ki jo je opravilo vodilno svetovno združenje za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN, predstavili javnosti.
Če so pred sedmimi leti (2018) moški mejo v povprečju postavili pri 43, ženske pa pri 44 letih, se je meja v globalu spustila navzdol. Tako moški kot ženske v povprečju danes menijo, da se mladost preneha pri 41 letih.
Najdlje se mlade počutijo Evropejci, čeprav se je tudi tu od leta 2018, ko so prvič izvedli to raziskavo, starost znižala za dve leti. Pred sedmimi leti so se Evropejci počutili mlade do 46. leta, danes pa se čutijo mlade do 44.
Najnižjo starost, pri kateri se konča mladost, pa so postavili anketiranci v Afriki, kjer se je v sedmih letih "mladostna" meja znižala s 40 na 36 let.
- FOTO: Mediana
- FOTO: Mediana
- FOTO: Mediana
Seveda pa je starostna meja, ko se mladost preneha, zelo različna tudi glede na starostne skupine anketirancev. Mlajši anketiranci mejo postavijo precej nižje kot starejši anketiranci. Tako denimo tisti med 18. in 24. letom menijo, da se mladost preneha že pri 32. letih (leta 2018 so menili, da je meja 36 let).
Z vsako starostno skupino se nato meja zvišuje: 25–34-letniki so jo postavili pri 35 letih (leta 2018 pri 38); 35–44-letniki menijo, da je ta pri 40 letih (leta 2018 pri 42); 45–54-letniki mejo postavijo pri 43 letih (leta 2018 pri 47); 55–64-letniki pa menijo, da smo mladi do 49. leta (leta 2018 do 51). Tisti v zadnji starostni skupini (nad 65 let) ocenjujo, da se mladost preneha okoli 54 leta (leta 2018 so mejo postavili pri 57 letih).
Kako dolgo se nekdo počuti mladega, je odvisno tudi od stopnje izobrazbe. Z višanjem izobrazbe se viša tudi starostna meja, ko se posamezniki še čutijo mlade.
In še pregled po državah. Najvišjo starost, ko se še počutijo mlade, so postavili Južnokorejci (51 let), Italijani (49 let) in Španci (48 let). Najnižjo pa Tajci (26 let), Filipinci (32 let) in Pakistanci (33 let). Slovenija je nekje v sredini in je mejo postavila nekoliko višje od globalnega povprečja, pri 43 letih, medtem ko se imajo Hrvati in Srbi za mlade še dve leti dlje (45 let).
Raziskava je potekala med decembrom 2024 in februarjem 2025 v 40 državah sveta. Skupaj je v raziskavi sodelovalo 35.515 ljudi. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih prebivalcev Slovenije med 17. in 21. januarjem 2025.
