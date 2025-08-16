Kdaj se nehamo počutiti mlade?

Anketirance iz 40 držav so na začetku leta spraševali, kdaj pride tisti trenutek, ko se nehamo počutiti mlade. Ob mednarodnem dnevu mladosti, ki ga obeležujemo 12. avgusta, so rezultate raziskave, ki jo je opravilo vodilno svetovno združenje za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN, predstavili javnosti.

Če so pred sedmimi leti (2018) moški mejo v povprečju postavili pri 43, ženske pa pri 44 letih, se je meja v globalu spustila navzdol. Tako moški kot ženske v povprečju danes menijo, da se mladost preneha pri 41 letih.

Najdlje se mlade počutijo Evropejci, čeprav se je tudi tu od leta 2018, ko so prvič izvedli to raziskavo, starost znižala za dve leti. Pred sedmimi leti so se Evropejci počutili mlade do 46. leta, danes pa se čutijo mlade do 44.

Najnižjo starost, pri kateri se konča mladost, pa so postavili anketiranci v Afriki, kjer se je v sedmih letih "mladostna" meja znižala s 40 na 36 let.