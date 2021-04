Laž ali slab spomin? Sadni jogurt v času Jugoslavije

Med leti 1980 in 1991, še zlasti pa med 1980 in 1985 nisi kot običajen državljan dobil sadnega jogurta, s težavo pralni prašek, sladkor, kavo. Za gorivo za avto so bile dolge vrste. Nismo smeli iti v tujino in avto smo lahko vozili vsak drug dan.

Sadni jogurt je nepogrešljiv med malico. Ampak, ali smo ga poznali že v Jugoslaviji ali je to pridobitev osamosvojitve? Preverili smo kar na Goriškem. Tam je v času Jugoslavije veljalo preprosto pravilo. Česar ne moreš kupiti doma, pritihotapi iz Italije."Na razstavi govorimo o žepnem švercanju,"pojasnjuje kustus Rok Bavčar. Na razstavi so tudi cigarete, za tiste čase eksotične pijače, pralni prašek in kava."Nekdo je rekel, da si je kupil celo golfa s 50 kilogrami kave," še pripoveduje Bavčar.

Klasična roba za tihotapljenje so bile še kavbojke, skrajno tvegano pa je bilo tihotapljanje literature. Kaj pa tihotapljenje jogurta? "Specifično jogurta ne. Mislim, da so bile tudi stvari, ki jih ni bilo potrebno zares tihotapiti," pravi Bavčar. Seveda, jogurt bi lahko spadal med običajne nakupe. A Hrvati so ob jogurt aferi svoje nekdanje predsednice Kolinde Grabar Kitarović preiskovali in ugotovili, da je bilo na Jugoslovanskem trgu menda kar 85 vrst jogurtov. Katere so poznali na Goriškem smo poizvedeli pri radijskemu voditelju Simonu Kovaču. "Ko sem hodil v tretji razred, okrog leta 1974 je vipavska mlekarna začela delati sadni jogurt," se spominja Kovač.