Kdaj so grafiti ogledalo družbe, kdaj pa zgolj vandalizem?

Grafiti so svojevrstna ulična umetnost. A ni kar vsak napis in vsaka čačka že umetnost – grafitiranje na tujem posestvu brez dovoljenja je pri nas prekršek. Nekatere občine so v želji zajezitve vandalizma zato določile površine, kjer so ulične poslikave dovoljene. Tudi ljubljanske ulice, zidovi in podhodi so že desetletja platno za večinoma anonimne ustvarjalce. Od kod grafiti sploh izvirajo?