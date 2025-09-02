Slovenija
Kdaj so grafiti ogledalo družbe, kdaj pa zgolj vandalizem?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Grafiti so svojevrstna ulična umetnost. A ni kar vsak napis in vsaka čačka že umetnost – grafitiranje na tujem posestvu brez dovoljenja je pri nas prekršek. Nekatere občine so v želji zajezitve vandalizma zato določile površine, kjer so ulične poslikave dovoljene. Tudi ljubljanske ulice, zidovi in podhodi so že desetletja platno za večinoma anonimne ustvarjalce. Od kod grafiti sploh izvirajo?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.