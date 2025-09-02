Svetli način
Slovenija

Kdaj so grafiti ogledalo družbe, kdaj pa zgolj vandalizem?

Ljubljana, 02. 09. 2025 18.57

Lara Bogataj
Grafiti so svojevrstna ulična umetnost. A ni kar vsak napis in vsaka čačka že umetnost – grafitiranje na tujem posestvu brez dovoljenja je pri nas prekršek. Nekatere občine so v želji zajezitve vandalizma zato določile površine, kjer so ulične poslikave dovoljene. Tudi ljubljanske ulice, zidovi in podhodi so že desetletja platno za večinoma anonimne ustvarjalce. Od kod grafiti sploh izvirajo?

