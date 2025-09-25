Ustavi se in pomagaj: nesebično dejanje voznika rešilo družino na avtocesti

Tomaž Zajec se je prejšnji teden na svoj rojstni dan z avtobusom, polnim turistov, vračal z Bleda: "Malo naprej od Radovljice proti Ljubljani sem videl osebni avtomobil, ki ga je zavrtelo, očitno je naletel na akvaplaning. Potem se je zaletel v zaščitno ograjo na sredini, se še dvakrat zavrtel in se ustavil na sredini voznega pasu."

Začel je zavirati in z avtobusom počez zapeljal čez avtocesto, da ne bi v nalivu, ki je oteževal vidljivost, prišlo do naleta drugih vozil. "Ko sem prišel do avtomobila, je v tem času že stopil voznik ven in sem ga vprašal, če je vse v redu. Je v angleščini odgovoril, da je on v redu." Tudi s partnerko in novorojenčkom, ki sta sedela zadaj, je bilo na srečo vse v redu, se spominja Zajec, ki mu vest ni dala, da bi odpeljal mimo. "Samo to sem imel v glavi: ustavi in pomagaj. V sekundi se mi je zavrtel film nazaj, izpred dobrih dvajsetih let, ko sem potegnil takrat tri mlade ven iz gorečega avtomobila in jih v bistvu rešil, eden pa je na kraju nesreče umrl, žal."

In prav to, da se ne bojimo ustaviti, ko smo pri nesreči prvi, je ključnega pomena, opozarjajo tudi prvi posredovalci. "Najbolj je prisoten strah, da bodo karkoli narobe naredili. Temu se res izogibajo in čakajo, da bo kakšna oseba prej videla in prej pristopila, ampak ne, osebi ti ne moreš še dodatno poslabšati situacije, kot je že," pravi Tjaša Rogelj iz Društva prvih posredovalcev. Samozavest v prvi pomoči pa dobimo le, dodaja ena od prvih posredovalk, če znanje prve pomoči obnavljamo.

Pa vi, kdaj ste nazadnje nabirali znanje prve pomoči?

"Kakšnih 5 let nazaj, mogoče?" pravi eden od naših sogovorcev. "Mogoče 4 leta nazaj, ko sem opravljala vozniški izpit," odgovori naša sogovorka. "Pred 10 leti," pravi še ena od vprašanih. "Po moje, ko sem opravljal vozniški izpit," pove še en naš sogovorec.

"Znanje prve pomoči bi koristilo čisto vsakemu državljanu, čisto vsakemu prebivalcu na svetu. Če bi se to znanje večkrat obnavljalo, bi lahko tudi več ljudem pomagali," dodaja Rogljeva. Aktivni prvi posredovalci jo morajo obnavljati vsako leto, za vse ostale pa bi bilo dobro, zaključi sogovornica, da bi vsaj vsakih pet let obnovili svoje znanje.