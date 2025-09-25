Svetli način
Slovenija

Ustavi se in pomagaj: nesebično dejanje voznika rešilo družino na avtocesti

Ljubljana, 25. 09. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
20

K večjim možnostim preživetja v primeru prometne nesreče pripomorejo tudi pravi ljudje, ki se v trenutku nesreče znajdejo na pravem mestu in ne pogledajo proč. "Ustavi se in pomagaj," je bila prva misel Tomaža Zajca, voznika avtobusa, ki je pretekli teden nesebično priskočil na pomoč družini na avtocesti. In ni bilo prvič, da je naletel na nesrečo, nam je zaupal voznik, ki si, tako kot prvi posredovalci, želi, da bi več ljudi znalo in zmoglo pomagati. In ko je ravno september, ki je tudi mesec prve pomoči, kdaj pa ste se o njej nazadnje učili vi?

Tomaž Zajec se je prejšnji teden na svoj rojstni dan z avtobusom, polnim turistov, vračal z Bleda: "Malo naprej od Radovljice proti Ljubljani sem videl osebni avtomobil, ki ga je zavrtelo, očitno je naletel na akvaplaning. Potem se je zaletel v zaščitno ograjo na sredini, se še dvakrat zavrtel in se ustavil na sredini voznega pasu."

Fotografija nesreče pri kateri je Tomaž Zajec priskočil na pomoč
Fotografija nesreče pri kateri je Tomaž Zajec priskočil na pomoč FOTO: Kanal A

Začel je zavirati in z avtobusom počez zapeljal čez avtocesto, da ne bi v nalivu, ki je oteževal vidljivost, prišlo do naleta drugih vozil. "Ko sem prišel do avtomobila, je v tem času že stopil voznik ven in sem ga vprašal, če je vse v redu. Je v angleščini odgovoril, da je on v redu." Tudi s partnerko in novorojenčkom, ki sta sedela zadaj, je bilo na srečo vse v redu, se spominja Zajec, ki mu vest ni dala, da bi odpeljal mimo. "Samo to sem imel v glavi: ustavi in pomagaj. V sekundi se mi je zavrtel film nazaj, izpred dobrih dvajsetih let, ko sem potegnil takrat tri mlade ven iz gorečega avtomobila in jih v bistvu rešil, eden pa je na kraju nesreče umrl, žal."

In prav to, da se ne bojimo ustaviti, ko smo pri nesreči prvi, je ključnega pomena, opozarjajo tudi prvi posredovalci. "Najbolj je prisoten strah, da bodo karkoli narobe naredili. Temu se res izogibajo in čakajo, da bo kakšna oseba prej videla in prej pristopila, ampak ne, osebi ti ne moreš še dodatno poslabšati situacije, kot je že," pravi Tjaša Rogelj iz Društva prvih posredovalcev. Samozavest v prvi pomoči pa dobimo le, dodaja ena od prvih posredovalk, če znanje prve pomoči obnavljamo. 

Pa vi, kdaj ste nazadnje nabirali znanje prve pomoči?

"Kakšnih 5 let nazaj, mogoče?" pravi eden od naših sogovorcev. "Mogoče 4 leta nazaj, ko sem opravljala vozniški izpit," odgovori naša sogovorka. "Pred 10 leti," pravi še ena od vprašanih. "Po moje, ko sem opravljal vozniški izpit," pove še en naš sogovorec.

"Znanje prve pomoči bi koristilo čisto vsakemu državljanu, čisto vsakemu prebivalcu na svetu. Če bi se to znanje večkrat obnavljalo, bi lahko tudi več ljudem pomagali," dodaja Rogljeva.  Aktivni prvi posredovalci jo morajo obnavljati vsako leto, za vse ostale pa bi bilo dobro, zaključi sogovornica, da bi vsaj vsakih pet let obnovili svoje znanje.

prva pomoč pomoč promet nesreče
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peter Jurcek
25. 09. 2025 20.36
Z slike je razvidno da res niso za na cesto, model stoji na izvoznem pasu in si ogleduje avto, res ni gladek. Jasno je da si takoj oblečeš odsevni brezrokavnik, označiš nesrečo z trikotnikom in se premakneš za ograjo. Kako so teli pajaci do vozniške prišli je pa druga zgodba.
ODGOVORI
0 0
rcarlos
25. 09. 2025 20.32
+1
Nwm če bi se lahko strinjal s tem... Nikoli ne veš na koga naletiš, s tem mislim na poškodovano osebo... Npr. mu hočeš pomagat, ga izvlečeš iz avta ker se bojiš da zagori, na koncu je lahko zaradi tega invalid in te toži, da si ga nestrokovno oskrbel (pa četudi bi v vsakem primeru bil invalid) in pol lahko plačuješ celo življenje... Zato js ne zamerim nobenmu, ki mi v primeru nesreče ne bo pomagal, ostalim pa hvala :)
ODGOVORI
1 0
Colgate
25. 09. 2025 20.30
bravo
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
25. 09. 2025 19.59
-1
ne nasedajte. v primeru da povzročite nesrečo, ali na takle način demonstrirate, da ne znate vozit kot je tale, da niste za na cesto, pojdite takoj na drugo stran ograje, sicer boste pašteta. nalet avtomobila ali tovornjaka pri 90 kmh ni hec. če vidite nesrečo ne ustavljajte ker je porepovedano z razlogom, če ustavite brez razloga, ste avtomatično povzročitelj. nikjer v zakoni ne piše da je dovoljeno ustavit in pomagat, ravno nasprotno. pa tudi nikoli ne veš ,a se gre za zasedo romunov.
ODGOVORI
4 5
BTauri
25. 09. 2025 20.01
+1
Vazno da so romuni haha
ODGOVORI
3 2
Podlesničar
25. 09. 2025 20.33
Ko boš hudo poškodovan... upam, da se bodo vsi mimo odpeljali, z romuni vred 😂🤣
ODGOVORI
0 0
slovenc59
25. 09. 2025 19.56
+7
Na žalost ko poči orng ti noben tečaj prve pomoči ne pomaga, lahko samo telefoniraš....Pa ne da ne bi hotel pomagati !!
ODGOVORI
8 1
jedupančpil
25. 09. 2025 19.34
+0
lohk edin rebra polomim ...:)
ODGOVORI
1 1
Veščec
25. 09. 2025 19.19
+17
Kapo dol,Tomaž.ne pa eni butli,po domače povedano,gledajo nesrečo,pol jo pa še sami neredijo ali pa skoraj.👏👍
ODGOVORI
17 0
Veščec
25. 09. 2025 19.21
+17
Vse najboljše Tomaž,še na mnoga leta in srečno
ODGOVORI
17 0
medŠihtom
25. 09. 2025 20.00
-3
povzročijo, ne, naredijo. slovnica.
ODGOVORI
0 3
Veščec
25. 09. 2025 20.14
+3
Isti ti je 👃 samo drugo pakovanje
ODGOVORI
3 0
Hugh_Mungus
25. 09. 2025 19.19
+13
Če nič drugega si lahko udeležencem v psihološko oporo, namesto njih pokličeš 112 in opišeš okoliščine... Ni vse le prva pomoč veliko lahko pripomoremo če zgolj pristopimo in vprašamo "kako lahko pomagam" (si ne bi želeli tega tudi zase?)
ODGOVORI
13 0
medŠihtom
25. 09. 2025 20.00
-4
spet naš mungo in njegove nesmiselne ideje, hahahahaha. vedno isti. hahahahhhhaha.
ODGOVORI
0 4
nemski_ovcar
25. 09. 2025 19.17
+1
Poznam tega Tomaža iz mladosti
ODGOVORI
2 1
DIKLOVE
25. 09. 2025 19.17
+1
Pomagam ampak ne oživljam.
ODGOVORI
3 2
Hugh_Mungus
25. 09. 2025 19.20
+7
Boljše kot nič, čeprav stiskati prsni koš res ni nobena umetnost
ODGOVORI
8 1
DIKLOVE
25. 09. 2025 19.47
-1
Lahko da ne diha ampak ima utrip. Utrip pa ne zna vsak merit. Ce stiskas kos ko bije srce ni dobro.
ODGOVORI
2 3
Hugh_Mungus
25. 09. 2025 19.53
+5
Ne drži. oseba, ki ne diha, zelo hitro tudi utripa ne bo imela - s stisi prsnega koša ne moreš ogroziti življenja (smernice ERC). Če oseba ne kaže znakov življenja, ji lahko s stisi orsnega koša zgolj koristiš.
ODGOVORI
6 1
DIKLOVE
25. 09. 2025 20.37
No to nam je predavala profesorica biologije. Ampak ocitno ti bolj ves.
ODGOVORI
0 0
