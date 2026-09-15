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Kdaj ste se nazadnje naučili nečesa novega?

Ljubljana, 15. 09. 2026 00.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Verjetno danes. Ste poiskali rešitev na spletu? V službi za nasvet vprašali sodelavca? Prvič uporabili novo aplikacijo, skuhali nekaj po novem receptu ali ugotovili, kako bi nekaj naslednjič naredili bolje?

Potem ste se učili

Učenje ni samo šola, učilnica ali tečaj. Učimo se pri delu, doma, med ljudmi, na spletu, skozi interese in iz izkušenj. Temu, kar se naučimo mimogrede – ob delu, pogovoru, poskusu ali napaki, pravimo priložnostno učenje. In raziskava kaže, da tako poteka največji del našega učenja.

Tu pa nastane zanimiv razkorak: za vseživljenjsko učenje je v Sloveniji slišalo 56 % odraslih, celovito pa ga razume le 6 %. Zato ni dovolj, da poznamo le izraz, pomembno je, da v življenju prepoznamo učenje.

Pomislite: kaj znate danes, česar pred enim letom še niste? Morda nekaj, kar vam olajša delo. Nekaj, zaradi česar ste bolj samostojni. Nekaj, kar vas povezuje z drugimi ali vam preprosto prinaša veselje.

To je vseživljenjsko učenje – učenje skozi vse življenje in v različnih okoljih

Z gibanjem Lahko.si želimo krepiti zavedanje o pomenu učenja in pozitiven odnos do njega. Nova znanja in spretnosti nam pomagajo osebno, družbeno in profesionalno napredovati ter se lažje odzivati na spremembe okoli nas.

Včasih za nov korak ne potrebujemo velike odločitve. Dovolj je radovednost, vprašanje, poskus ali želja, da bi nekaj znali bolje kot včeraj. Ko začnemo učenje prepoznavati tudi v teh malih trenutkih, vidimo, koliko priložnosti zanj je pravzaprav okoli nas. Vsak dan se lahko začne z nečim, česar še ne znamo – in konča z nečim, kar zmoremo.

Več navdiha in priložnosti za učenje najdete na Lahko.si.

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