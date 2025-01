Kdaj bodo šolske počitnice?

Med 22. februarjem in 2. marcem bodo nato na počitnicah še učenci iz zahodne polovice države, torej otroci z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter prej omenjenih občin.

Tudi v letu 2025 bodo zimske počitnice razdeljene na dva dela. Najprej bodo med 15. in 23. februarjem prosti učenci iz vzhodne polovice Slovenije, torej z območja koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije ter jugovzhodne Slovenije z izjemo občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.

Slaba dva meseca kasneje se bodo začele prvomajske počitnice, ki bodo trajale od 26. aprila do 3. maja.

Poletne počitnice se bodo tako kot vsako leto začele 25. junija in trajale do 31. avgusta. V šolskem letu 2025/2026 bodo jesenske počitnice od 25. oktobra do 2. novembra, božično-novoletne pa bodo trajale od 25. decembra 2025 do 4. januarja 2026.