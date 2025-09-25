Kdo bi imel v reševalnem helikopterju zadnjo besedo – policist ali zdravnik?

Državni svet je danes soglasno, brez glasu proti, izglasoval veto na spremembo zakona, ki za prevoznika Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) po novem določa Policijo. Sprašujejo se namreč, kdo bi imel v reševalnem helikopterju, ki bi ga z novim zakonom pilotirali policisti, ponesrečenca pa oskrbovali zdravniki, zadnjo besedo. Prav takšna dvojnost pa po mnenju državnih svetnikov povečuje tveganje za zamude, nesporazume in sistemske napake. Denimo med posredovanjem, ko bi namesto oskrba in evakuacija poškodovancev, na prvo mesto prišli cilji Policije – kot prijetje osumljenca, kar bi lahko, po mnenju Državnega sveta, neposredno ogrozilo življenja.

Razpis za nakup dveh reševalnih helikopterjev, težkih 32 milijona evrov, je pod lupo državne revizijske komisije. Ob tem pa se odpira še vprašanje, kdo bo to službo izvajal in sprejemal odgovornost za morebitne napake.

V Oddaji 24UR ZVEČER so soočili ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in predsednik Državnega sveta Marka Lotriča.

Poklukar pravi, da Državni svet ni ne prvič, ne zadnjič izglasov veta na kakšen zakon. "Jaz verjamem, da bodo poslanke in poslanci na ponovnem glasovanju še enkrat potrdili ta zakon in bo veljal," odgovarja. Argumenti, da bo Policija svoje naloge izvajala prednostno, pa se mu zdijo smešni. "Kajti že danes Slovenska vojska, pa tudi Policija, izvajata te naloge. In tukaj je precej neznanja, ker ta HNMP poteka že nekaj časa. Je pa res, da smo jo sedaj želeli urediti z nakupom dveh namenskih helikopterjev, ki bi izvajala samo nalogo Nujne medicinske pomoči, kar je ločeno od policijskih nalog."

Predsednik Državnega sveta medtem pravi, da ga ministrovi argumenti ne prepričajo. "Sam sem dal prvo pobudo Vladi RS preko Državnega sveta že 17. marca, kjer sem podprl stroko – reševalce in urgentne zdravnike, da je treba zadevo urediti," razlaga Lotrič. Včeraj pa da so bili znova priča temu, da se je povozila stroka, zakonodaja in evidentno tudi ustava. "Zakonodajno-pravna služba je jasno povedala v svojem poročilu, da zadeva ni dobra in ni samo v nasprotju z logiko, ampak tudi s pravili, ki veljajo v Sloveniji in evropsko zakonodajo na tem področju."

Minister Poklukar pa na to odgovarja, da ima občutek, da bi Lotrič kot podjetnik želel sprivatizirati HNMP.

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v videu zgoraj.