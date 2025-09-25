Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Kdo bi imel v reševalnem helikopterju zadnjo besedo – policist ali zdravnik?

Ljubljana, 25. 09. 2025 22.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER
Komentarji
0

Vzpostavljanje Helikopterske nujne medicinske pomoči še vedno razburja. Prišla naj bi pod okrilje Policije, a so državni svetniki soglasno izglasovali veto. Sprašujejo se: ali bodo v primeru odločanja med oskrbo in evakuacijo ponesrečenca ali prijetjem osumljenca, policisti dali prednost svojim nalogam? V oddaji 24UR ZVEČER sta se soočila minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in šef državnega sveta Marko Lotrič.

Helikopter za reševanje
Helikopter za reševanje FOTO: Posnetek videa

Razpis za nakup dveh reševalnih helikopterjev, težkih 32 milijona evrov, je pod lupo državne revizijske komisije. Ob tem pa se odpira še vprašanje, kdo bo to službo izvajal in sprejemal odgovornost za morebitne napake.

Državni svet je danes soglasno, brez glasu proti, izglasoval veto na spremembo zakona, ki za prevoznika Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) po novem določa Policijo. Sprašujejo se namreč, kdo bi imel v reševalnem helikopterju, ki bi ga z novim zakonom pilotirali policisti, ponesrečenca pa oskrbovali zdravniki, zadnjo besedo. Prav takšna dvojnost pa po mnenju državnih svetnikov povečuje tveganje za zamude, nesporazume in sistemske napake. Denimo med posredovanjem, ko bi namesto oskrba in evakuacija poškodovancev, na prvo mesto prišli cilji Policije – kot prijetje osumljenca, kar bi lahko, po mnenju Državnega sveta, neposredno ogrozilo življenja.

V Oddaji 24UR ZVEČER so soočili ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in predsednik Državnega sveta Marka Lotriča.

Poklukar pravi, da Državni svet ni ne prvič, ne zadnjič izglasov veta na kakšen zakon. "Jaz verjamem, da bodo poslanke in poslanci na ponovnem glasovanju še enkrat potrdili ta zakon in bo veljal," odgovarja. Argumenti, da bo Policija svoje naloge izvajala prednostno, pa se mu zdijo smešni. "Kajti že danes Slovenska vojska, pa tudi Policija, izvajata te naloge. In tukaj je precej neznanja, ker ta HNMP poteka že nekaj časa. Je pa res, da smo jo sedaj želeli urediti z nakupom dveh namenskih helikopterjev, ki bi izvajala samo nalogo Nujne medicinske pomoči, kar je ločeno od policijskih nalog."

Predsednik Državnega sveta medtem pravi, da ga ministrovi argumenti ne prepričajo. "Sam sem dal prvo pobudo Vladi RS preko Državnega sveta že 17. marca, kjer sem podprl stroko – reševalce in urgentne zdravnike, da je treba zadevo urediti," razlaga Lotrič. Včeraj pa da so bili znova priča temu, da se je povozila stroka, zakonodaja in evidentno tudi ustava. "Zakonodajno-pravna služba je jasno povedala v svojem poročilu, da zadeva ni dobra in ni samo v nasprotju z logiko, ampak tudi s pravili, ki veljajo v Sloveniji in evropsko zakonodajo na tem področju."

Minister Poklukar pa na to odgovarja, da ima občutek, da bi Lotrič kot podjetnik želel sprivatizirati HNMP.

 

Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v videu zgoraj.

 

Policija državni svet veto Helikopterska nujna medicinska pomoč helikopterja
Naslednji članek

Polemika o obrambnem holdingu: milijarde in transparentnost

Naslednji članek

Kdo bo odgovarjal za skoraj polovično podražitev Darsove palače?

SORODNI ČLANKI

Revizija nakupa helikopterjev Leonardo

So pri izbiri helikopterjev res imeli več besede policisti kot zdravstvena stroka?

Nakup helikopterjev: kakšni so očitki, zapisani v prijavi KPK?

Nakup reševalnih helikopterjev tudi pod drobnogledom KPK

Poslanci Poklukarja pozvali k razveljavitvi razpisa za helikopterje

Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256