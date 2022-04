Kdo bi obdavčil naša stanovanja?

Dom niso le stene, ampak tudi zavetje, dragi ljudje in lepi spomini. Ure vloženega dela, truda in odrekanja. Nepremičnine so za Slovence svetinja. Prav zato ne preseneča buren odziv na nedavni zakonodajni predlog Levice za dodatno obdavčitev nepremičnin. Pričakovano se je najostreje odzvala NSi. V stranki so prepričani, da je zakon napad na slovensko podeželje. Že tradicionalno so tam ljudje gradili večje hiše, za kar bi bili sedaj kaznovani. NSi je zagrozila celo z referendumom. Kaj se nam obeta?

Težko in z veliko odrekanja so ljudje v Sloveniji prišli do svojih hiš in stanovanj. Po mnenju NSi pa želi Levica zdaj z visokimi davki ljudi prisiliti, da bi te nepremičnine preprosto morali prodati. Prvak stranke, mag. Matej Tonin je ob tem napovedal: »Proti temu se bomo odločno borili – v tej in naslednji vladi!« Potem ko je NSi zagrozila celo s posvetovalnim referendumom, je Levica nekoliko ustavila konje in v predlogu Zakona o obdavčitvi praznih in velikih nepremičnin, ki ga je vložila v parlamentarni postopek, predlagano mejo obdavčitve nepremičnin dvignila s 120 na 160 kvadratnih metrov.

Kje je rešitev stanovanjskega problema? Visoke cene nepremičnin in številni mladi, ki ne morejo rešiti stanovanjskega problema, so dokaz, da je bilo v tej državi v preteklih desetletjih področje stanovanjske politike sistematično zanemarjeno. Nova Slovenija meni, da je ključ rešitve v pospešeni gradnji nepremičnin in ustrezni zemljiški politiki. Samo večja ponudba na trgu lahko zniža cene. Pospešena gradnja državnih stanovanj lahko deloma pomaga, nikakor pa ne more hitro in učinkovito rešiti problema. Če vemo, da je država v letih od 2015 do 2020 zgradila nekaj več kot 300 javnih stanovanj, je jasno, da moramo izdatno okrepiti predvsem vlaganja zasebnega sektorja. NSi vidi rešitev v davčnih spodbudah za zasebne investitorje, še posebej za gradnjo kadrovskih stanovanj.

Lastno ali najemno stanovanje? Za Slovence je odgovor jasen Izsledki raziskave Mladina 2000 so zgovorni, in sicer si skoraj tri četrtine mladih želi živeti v lastnem stanovanju ali hiši. Gre za pomembno vrednotno orientacijo Slovencev, kjer je lastništvo nepremičnine izredno pomembno. Pred dnevi je bil zato sprejet zakon o stanovanjski jamstveni shemi. Mladim do 38 let bi ob prvem reševanju stanovanjskega problema dala jamstvo za najem kredita država. Mnogi mladi namreč plačujejo najemnino, za nakup nepremičnine pa preprosto niso kreditno sposobni. NSi je prepričana, da je mladim, ki si želijo nakup lastne nepremičnine, to potrebno omogočiti.

Višji davki ali višje plače Statistike za Slovenijo so neizprosne. Po deležu, ki ga imajo v povprečni bruto plači prispevki delodajalca in zaposlenega ter dohodnina, ostaja Slovenija z 42,9-odstotnim davčnim bremenom na osmem mestu med državami OECD. V Sloveniji poberemo največ prispevkov glede na BDP med vsemi državami OECD. To je skoraj 16 % BDP! Zato velja znano reklo, da se v Sloveniji delo ne splača. Zaradi visokih davkov v Sloveniji izginja srednji sloj. Z države se izganja mlade talente – dobre managerje, obrtnike, IT strokovnjake. Zato je po mnenju NSi nujna razbremenitev plač in uvedba razvojne kapice. Prvi pomemben korak v to smer je bil že storjen. Z novim zakonom o dohodnini bo tako vsak, ki dela že z aprilom prejel višjo neto plačo. Splošna dohodninska olajšava pa se bo postopoma dvigovala do višine 7.500 EUR v letu 2025. Nekdo s povprečno plačo bo tako leta 2025 zaslužil 1.000 EUR več.

Branik trdo prigarane lastnine Na skorajšnjih volitvah bo zato ključna razvojna dilema, ali bomo v Sloveniji imeli spodbudno davčno okolje in višje neto plače ali višje davke, nižje plače in dodatne obdavčitve nepremičnin. Gre za pogled na ekonomsko politiko, ki ji pritrjuje večina levih strank. V NSi pa menijo, da posameznik z lastnim denarjem ravna mnogo bolje kot država. Zato zagotavljajo, da se bodo tudi v prihodnje zavzemali za nižje in pravične davke ter ostali branik zasebne lastnine. Zakaj je to potrebno in pomembno? Stranka Levica bi v primeru zmage Gibanja Svoboda v naslednji vladi lahko postala »nadkoalicijska« stranka. V svojem programu pa predvideva celo nacionalizacijo premoženja. Kaj se bo torej zgodilo s premoženjem slovenskih podjetnikov? Kaj z vašimi nepremičninami? Vsekakor bodo naslednje volitve ključne.

