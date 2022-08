Kdo bi postal novi generalni in kdo strokovni direktor NIJZ?

Kandidati za generalnega direktorja morajo imeti ustrezno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja ter aktivno znati najmanj en svetovni jezik. Kandidaturi pa morajo priložiti tudi program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat generalnega direktorja traja pet let.

Generalni direktor med drugim načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje NIJZ, predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje ter organizira in usklajuje delovni proces. Ob tem generalni direktor predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost njegovega poslovanja.

Kandidati za strokovnega direktorja pa morajo imeti ustrezno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja strokovnega vodenja, zaželeno pa je znanje vsaj enega svetovnega jezika. Kandidaturi morajo priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat strokovnega direktorja traja pet let.